Culisele fuziunilor PNL-ALDE și ProRomânia-PSD. De ce se agită cele două partide să se reunifice cu micii sateliți

La o lună de la învestirea guvernului Ciucă, principalele partide aflate la putere caută să se întărească pentru alegerile din 2024 prin fuziuni cu diverse formațiuni care nu au prins loc în Parlament dar care au în continuare o prezență la nivel local.

Discuțiile despre posibile fuziuni au debutat încă din noiembrie anul trecut, atunci când liberalii discutau intern despre o posibilă fuziune prin absorbție cu PMP, formațiunea fondată de fostul președinte Traian Băsescu, în timp ce PSD se uita către Pro România iar Marcel Ciolacu îl invita la negocieri pe Victor Ponta.

După ce discuțiile inițiale păreau că s-au împotmolit pentru ambele partide de la putere, ultimele sondaje de opinie le-au convins pe cele două formațiuni să redeschidă subiectul fuziunilor. Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuț Stroe a anunțat marți, 11 ianuarie, la finalul ședinței de Birou Permanent, că liberalii au stabilit o comisie de negociere în vederea fuziunii cu ALDE. Deși a fost fondată de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, ALDE este condus în prezent de Daniel Olteanu, care în trecut a fost timp de 20 de ani membru al PNL. Acesta din urmă a explicat pentru Europa Liberă că Tăriceanu, cel care a împins în trecut partidul spre social-democrați, nu mai face parte din ALDE.

În paralel, PNL a negociat și cu PMP, însă formațiunea condusă în prezent de Cristian Diaconescu i-a acuzat pe liberali că nu doresc „altceva decât desființarea PMP pentru a-și face loc în mod fraudulos pe dreapta eșicherului politic de la București”.

Ponta, blocat să revină în PSD

Deși Victor Ponta negociază de mai multe săptămâni cu Marcel Ciolacu fuziunea dintre PSD și ProRomânia, o serie de lideri social-democrați se opun cu vehemență să-i deschidă ușa fostului premier. Conform unor surse politice, Mihai Tudose, fost coleg de partid în ProRomânia cu Ponta și Lia Olguța Vasilescu nici nu vor să audă de revenirea lui Victor Ponta, cu toate că acesta este susținut de Ciolacu, Sorin Grindeanu și Vasile Dîncu.

În urmă cu un an, Mihai Tudose îl desființa pe Ponta. ”E un tip bolnav de putere. A promis că şi-a revenit, dar l-a ţinut patru-cinci luni. I-au plecat oamenii: Constantin, Câmpeanu, Mocioalcă. Dl. Ponta are o chestie. Eu îmi asum ce spun. Din toată clasa politică, el e cel mai sigur ofiţer la un serviciu. Dar nu pot proba”, spunea Mihai Tudose la Adevărul Live.

Căutați pentru zestrea locală

Întrebat despre modul în care ar putea să se schimbe mediul politic din România după o posibilă fuziune a PNL cu PMP și ALDE pe de o parte și PSD cu Pro România de cealaltă parte, analistul politic Cristian Pîrvulescu a explicat pentru Ziare.com că este vorba despre calcule politice și că formațiunile care nu au reușit să intre în Parlament încearcă acum să-și aducă „zestrea de aleși locali” pentru a întări reprezentarea PSD și PNL.

„E degringoladă tocmai că nu mai au reprezentare politică iar primarii, pentru că au interesul să aibă acces la resurse, sunt deja în tratative cu președinții de consilii județene, cu președinții principalelor partide de guvernământ din județe pentru a colabora cu ei. Nu pot să schimbe partidul (n.red.: și-ar pierde mandatul în cazul unei demisii), dar pot să-și arate bunăvoința față de partid”, a precizat politologul.

Pe lângă primari, PSD și PNL sunt interesate să se fuzioneze cu sateliții și datorită consilierilor pe care ALDE, PMP și ProRomânia îi dețin. Concret, ALDE are 861 de consilieri locali, în timp ce ProRomânia are 1885 iar PMP are 2137. În privința consilierilor județeni, ALDE are 12, ProRomânia deține 56 iar PMP are 67.

Cât despre efectele asupra electoratului, acestea ar putea fi nesemnificative, întrucât, conform lui Cristian Pîrvulescu, este mai degrabă vorba de clientelă. Adică, primari sau consilieri cu înrădăcinare locală, în timp ce alegătorii sunt mai degrabă tradiționali.