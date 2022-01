Fostul președinte al PMP Eugen Tomac a transmis luni, 17 ianuarie, un mesaj în legătură cu subiectul fuziunii PMP și PNL.

Europarlamentarul a dezmințit „câteva minciuni care circulă în aceste zile” și a transmis că PMP nu se pregătește să fuzioneze cu PNL.

„Câteva minciuni care circulă în aceste zile

1. PMP se pregătește să fuzioneze cu PNL. Fals!

Nu există la ora actuală un asemenea subiect pe agenda PMP, el a fost discutat anul trecut de două ori. Prima dată a avut loc o întâlnire a domnului Președinte Diaconescu, la invitația liderului PNL și a doua întâlnire s-a desfășurat într-un format mai larg la care am participat și eu. Această întâlnire a avut loc pe 9 noiembrie.

2. Tomac vrea să verse PMP în PNL. Fals!

Eu am participat, împreună cu domnul Diaconescu, doar la o singura întâlnire ce a avut pe agenda această invitație a liberalilor, cea din 9 noiembrie. In afară de aceasta întrevede, eu NU am avut niciodată cu nimeni altcineva din conducerea PNL vreo discuție/întâlnire pe subiecte ce vizează o eventuală fuziune.

Ads

3. Tomac a negociat pentru el o funcție la alegerile europarlamentare. Fals.

Având în vedere că nu a mai existat o altă întâlnire decât cea din 9 noiembrie unde s-a discutat de principiu despre un proiect comun PNL-PMP, iar singura persoană care a solicitat ceva concret din partea liberalilor nu am fost eu.

Niciodată nu am negociat funcții pentru mine în numele PMP, eu le-am obținut prin vot. Niciodată nu mi-am trădat sau mințit colegii, tocmai de aceea am reușit să construim un partid liber, curat și curajos. Nu a fost, însă, suficient, pentru că politica se face pe voturi, iar PMP în 2020 a pierdut de la alegerile locale pana la cele parlamentare peste 200 000 de voturi.

Astăzi, PMP traversează o perioadă dificilă pentru că la un an de la alegerile parlamentare, când am luat aproape 5%, partidul pare ca și-a pierdut spiritul de echipă care a existat în interiorul nostru și majoritatea liderilor au decis că se impune rapid organizarea unui nou congres pentru a ne redresa activitatea și a ne continua lupta politică”, a transmis Eugen Tomac.

Ads

PMP se află în mijlocul unui scandal după ce formațiunea a anunțat pe Facebook că pe 19 februarie s-ar convoca un congres pentru alegerea unei noi conduceri.

Președintele partidului, Cristian Diaconescu, declară că „așa-zisul congres” este ilegal și că comunicarea PMP este compromisă.

PMP a transmis o reacție după ce președintele partidului Cristian Diaconescu a afirmat că congresul este ilegal. Puciștii au afirmat că întâlnirea în care s-a luat decizia privind congresul a fost una statutară și că regretă declarațiile lui Diaconescu.

Ads

„Partidul Mişcarea Populară a transmis, joi, după reacţia preşedintelui partidului, care afirmase că şedinţa Colegiului Naţional de miercuri nu a fost una statutară, iar decizia privind Congresul din luna februarie ilegală, că ”regretă declaraţiile domnului preşedinte Cristian Diaconescu cu privire la întrunirea statutară a Colegiului Naţional PMP prin care sugerează că toţi liderii PMP care s-au întrunit au o altă agendă”, a transmis PMP.

Într-un mesaj publicat, PMP anunța pe pagina de Facebook că în urma unei întâlniri statutare, cu prezența a 46 de lideri din 69, a decis să convoace un congres al partidului pe 19 februarie în care s-ar alege o nouă conducere.

Mesajul a venit și în contextul în care actualul lider Cristian Diaconescu a anunțat din nou că se opune unei fuziuni prin absorbție a PMP de către PNL.

"Colegiul Naţional al Partidului Mişcarea Populară s-a întrunit statutar astăzi, 12 ianuarie 2022, cu prezenţa a 46 de lideri din 69, şi a hotărât convocarea Congresului PMP în data de 19 februarie 2022 pentru alegerea unei noi conduceri naţionale", se arată în mesajul PMP.