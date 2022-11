Societățile de electricitate românești scapă în masă de clienți: ”La finalul contractului îi conving să meargă către alți furnizori”

Pe fondul modificărilor legislative în cascadă operate în ultimele luni, apar informații potrivit cărora furnizorii de energie electrică din România ar încerca să se debaraseze de clienți, mai ales de consumatorii casnici.

Cauza ar fi că plafonarea tarifelor plătibile de către clienți sau restricțiile legate de prețul de achiziție fac ca afacerea furnizării de electricitate să fie greu profitabilă în această perioadă.

Contractele nu sunt ușor de reziliat, însă nici legislația nu-i poate obliga pe furnizorii de energie să accepte noi clienţi sau să nu renunţe la ei.

Expert în energie: ”Multe companii nu doresc clienți casnici”

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat pentru Ziare.com evoluțiile bizare de pe piața energiei.

”Există această tendință ca unele companii să scape de clienți”, a spus Dumitru Chisăliță. Apoi a explicat: ”cel puțin până în luna octombrie, inclusiv, existau pentru furnizori acele prețuri de achiziție mai ridicate decât ce primeau de la stat.

Începând din acea perioadă, multe companii au început să nu mai dorească deloc clienți casnici. Celor nereglementați, industriali, puteau să le impună orice preț. Adică, dacă aveau clienți industriali puteau să le impună prețuri de 1,80 lei sau de 3 lei pentru că nu era nicio reglementare”.

”La clientul casnic este o situație, cel puțin teoretică - nu se regăsește la toți furnizorii - în care o companie achiziționează energie pentru clienții care intră sub incidența unor prețuri plafonate și ulterior nu-și recuperează decât o parte din bani din compensarea dată de guvern. Și atunci preferă să nu piardă chiar dacă nici nu câștigă”, a spus expertul în energie.

Metodele prin care companiile furnizoare de energie pot ”să scape de clienți”

Legea nu le permite însă furnizorilor să închidă contractele clienților după bunul plac. Cu toate acestea se pot găsi metode prin care pot fi convinși să renunțe singuri.

”Legislația nu mai permite niciunui furnizor ca, în momentul în care un contract este încheiat, să-l rezilieze pe motiv de preț, de cantitate etc. Există posibilitatea ca, în momentul în care aceste contracte ajung la scadență, să nu le mai prelungească. Nu mai prezintă nicio obligativitate pentru furnizor. Și-a îndeplinit obligațiile pe perioada contractuală și nu-l poate obliga nimeni să-l mai prelungească după ce acesta expiră de drept.

Aceasta este una dintre potențialele situații ca, atunci când contractul ajunge la scadență, furnizorul să îi convingă pe clienți să meargă către alți furnizori de energie electrică, care ar avea prețuri mai bune.

Este o variantă doar teoretică, în momentul de față”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Ce se întâmplă cu cei cărora nu li se mai prelungește contractul?

”Sunt preluați automat de furnizorii de ultimă instanță (FUI). Iar în FUI se aplică același principiu ca și în cazul oricărui alt client casnic: 0,68 lei - dacă consumă până în 100 kwh, 0,8 lei - dacă consumă până la 255 kwh, 1,3 lei - dacă consumă peste 255 kwh, cu specificația că vor plăti primii 255 la valoarea de 0,8 lei”, a explicat președintele AEI.

Motivul pentru care furnizorii de energie întârzie facturile clienților

Tot mai mulți clienți se plâng de primirea cu mare întârziere a facturilor la energie. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru nu ține însă de furnizori în mod direct.

”Din punct de vedere logic, în momentul în care ai zeci de mii sau sute de mii de clienți, nu ai cum să-i gestionezi dacă nu ai un soft de specialitate. Ori în momentul în care ”cineva” vine și inventează un alt plafon, schimbă alte elemente, este normal să se schimbe și softul.

În primul rând e o procedură acolo. Eu, ca furnizor trebuie să contractez o firmă pentru a a realiza platforma respectivă dar nu am de unde să știu la începutul anului că în septembrie guvernul va schimba ceva.

După ce contractez firma aceasta trebuie să facă o analiză, să facă un soft să îl testeze, nu este vorba doar despre facturi ci despre tot felul de documente care trebuie introduse în contabilitate, de tot felul de raportări care trebuie trimise la ANRE, la Finanțe. O schimbare de genul acesta nu înseamnă doar că am scos 100 de kWh și am pus 255 kWh sunt multe elemente care trebuie să fie modificate sau adaptate. Acest proces durează zeci de zile, poate chiar o lună”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Există posibilitatea ca bucureștenii să rămână fără curent și căldură iarna aceasta?

Electrocentrale București (Elcen), producătorul de energie electrică și termică al Capitalei, avertizează că este posibil să nu poată trece iarna, scrie e-nergia.ro.

Motivul ar fi gazul ieftin alocat prin OUG 27 este doar pentru o mică parte din consum, și pentru tot gazul, inclusiv cel scump, trebuie să plătească în avans, deși, dacă este prea scump, compania ar putea să oprească și producția de energie electrică, pentru că și ea devine prea scumpă.

Pe de altă parte, compania are deja de primit, în prag de iarnă, peste 700 de milioane de lei de la Termoenergetica pentru energia termică livrată și neplătită, iar suma ar putea crește. Termoenergetica nu are bani, și cere de la Primăria Capitalei, care nu mai are nici ea bani după ce a plătit integral subvenția, și cere de la Guvern 600 de milioane de lei.

”Este foarte mică această posibilitate (ca Bucureștiul să rămână fără lumină şi căldură n.r.)”, a spus Dumitru Chisăliță. Expertul a subliniat însă, că ”nu este nimic nou sub soare. În fiecare an este aproximativ aceeași situație”.

”În anii '90, în zona energiei, compania care se ocupa de furnizare nu strângea banii de la populație și înregistrau datorii. Chiar și atunci veneau limitări care trebuiau făcute conform contractelor, conform legii. După ce se oprea furnizarea de energie directorul companiei suna la televiziuni ca să iasă oamenii în stradă, să facă scandal. Apoi se dădea drumul la gaz.

Și acum la fel, acum e un pic mai ”soft” se trimit informații ”pe surse”, Se activează niște gazetari, aceștia își pun pe bună dreptate niște întrebări, aceste probleme ajung și la urechile celor care ar trebui să le rezolve înainte să apară, se precipită, dau niște telefoane și rezolvă situația”, a conchis președintele AEI.