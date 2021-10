Cum se făceau bancurile în comunism. Originea glumelor din seria ”Radio Erevan”

Deși a fost unul din cele mai restrictive regimuri politice din istorie, caracterizat prin interzicerea libertății de exprimare, în plan social, și lipsa cronică a produselor de larg consum din magazine, pe plan economic, comunismul nu a putut reprima, în nicio țară unde a ajus la putere, spiritul critic și umorul ”supușilor” săi.

Sursa bancurilor ar trebui căutată, probabil, în „suprarealismul” vieții de zi cu zi, adesea, plină de paradoxuri. Spre exemplu, deși economia socialistă trebuia să devină una a abundenței, adevărata stare de lucruri rămânea a fi departe de acest deziderat. Cât însemnau cozile interminabile la diferite produse alimentare sau, arhicunoscuta birocrație.

Umorul a servit comuniștilor, în primii ani de după revoluție, drept armă culturală și propagandistică, prin care au fost ridiculizate viciile vechii burghezii. Acest lucru era temporar, credeau revoluționarii bolșevici, care își imaginau crearea unei lumi ideale în care umorul să nu mai fie necesar.

Pentru a spune un banc, în timpul regimului comunist, era nevoie de mult curaj, atât din partea celui care îl spunea, cât și din partea ascultătorului.

„Fiecare glumă, este o mică revoluție”, afirma scriitorul englez, George Orwell, care încerca să explice importanța umorului în vremuri de oțel. Glumele politice, de altfel, au reflectat pentru cetățenii statelor comuniste esența regimului în care trăiau: absurdul.

„Trei tipi discută într-un Gulag și, la un moment dat, ajung să-și dezvăluie motivele pentru care au fost deportați. „Sunt aici, pentru că întotdeauna întârziam cinci minute la muncă și mă acuzau de sabotaj”, spune primul. „Sunt aici pentru că am ajuns întotdeauna cu cinci minute mai devreme la muncă și m-au acuzat de spionaj”, spune al doilea. „Sunt aici pentru că am ajuns întotdeauna la timp și au descoperit că am un ceas elvețian”, exclamă al treilea.

Radio Erevan, sursa inepuizabilă de ironii în comunism

Începând cu anii 1950, undeva la sud de Caucaz, în mica Armenie, pe str. Alek Manukyan 5, în clădirea Radioului Public Armenesc, apare o emisiune care, ulterior, avea să devină un simbol al umorului politic din întregul lagăr sovietic, de la Berlin și până la Vladivostok. Anume din această perioadă, Haykakan Radio sau Radio Erevan, ajunge în toate colțurile Europei, în mare parte grație bancurilor care abordau subiecte politice, legate de viața de zi cu zi, de dragoste și alte chestiuni cotidiene.

Structura acestor bancuri era simplă și era construită pe: Un ascultător întreabă Radio Erevan... și Radio Erevan răspunde...

Originalitatea glumelor produse de angajații de acolo se observă în răspunsurile la întrebările puse pentru echipei postului de Radio, care sunt neașteptate, echivoce, ambigue și, în același timp, amuzante. Faima bancurilor ar fi pornit de la un realizator al unei emisiuni de radio, care vorbind despre diferențele dintre capitalism și socialism, a afirmat:

„În capitalism este exploatat omul de către om, în timp ce în socialism este invers”.

Bineînțeles, acea persoană și-a pierdut munca. Din câte se cunoaște.

Originea reală a bancurilor însă rămâne la nivelul disputelor, întrucât unii susțin că serviciile secrete sau anumite persoane din Moscova le-ar fi răspândit intenționat. Cert este un lucru și anume că la o întâlnire a reprezentanților societăților de radio și televiziune din URSS, de cea mai mare atenție s-a bucurat reprezentantul Radioului din Erevan, care a transformat ședința într-un adevărat „stand-up”.

„Anunț la Radio Erevan: Ora locală - 20:00. Pentru cei care n-au înțeles este ora 8 seara. Pentru miniștri: săgeata mare este orientată în sus, iar cea mică este în dreptul cifrei 8. Pentru deputați: cifra 8 seamănă cu sânii unei femei.”

„Întrebare la Radio Erevan: Este adevărat ce se spune, că jumătate din membrii Comitetului Central sunt idioți?

Nu este adevărat. Jumătate din membri nu sunt idioți”.

Comunismul a fost o utopie fără margini, care însă a ajuns un eșec economic încă din prima zi. Cu toate acestea, a avut adepți, care au crezut mai mult sau mai puțin în realizarea acestui ideal. Având o armată și o securitate puternică și brutală, sistemul a rezistat câteva decenii, notează Agora.md