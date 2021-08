Bancul zilei: Începe-ți dimineața zâmbind cu Ziare.com!

O blondă se duce la doctor:

- Doctore, am o problemă! Vecinul meu are un câine care latră toată noaptea și nu ma lasă să dorm!

- Nicio problemă! Am să vă prescriu un somnifer puternic, astfel încât somnul o să vină practic instantaneu!

A doua zi, blonda intră val-vârtej în cabinetul doctorului:

- Doctore, cu somniferul ăla nu merge!

- Cum așa?

- Dupa ce că mi-a luat trei ore ca s-o prind, javra vecinului n-a vrut să-l înghită!

