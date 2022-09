Caracterul mizerabil al rușilor care fug de război. Un potențial recrut înjură Ucraina fiindcă așteaptă la granița cu Georgia

Mai multe mărturii ale cetățenilor ruși care îngroașă rândurile fugarilor le dezvăluie acestora caracterul îndoielnic.

O conversație pe Telegram între un cetățean rus care încearcă să ajungă de urgență în Georgia și o rudă a acestuia dovedește problemele acestuia de moralitate.

"Rus scriind de la granița cu Georgia, încercând să fugă de mobilizarea militară.

Folosind un cuvânt derogatoriu pentru ucraineni, îi blestemă că l-au forțat pe să fugă din Rusia pentru că „au vrut război”.

El spune că vrea ca ucrainenii să fie împușcați pentru că a rămas blocat la graniță timp de 17 ore", arată o traducere făcută pe Twitter.

Using a derogatory word for Ukrainians, he curses them for forcing him to flee 🇷🇺 because “they wanted a war”.

He says he wants Ukrainians to be shot bc he has been stuck at the border for 17h. pic.twitter.com/2e33lDKehk— Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2022