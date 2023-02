Mănânci și slăbești. 11 fructe care te ajută să pierzi kilograme, ideale ca gustare

Multe fructe au un conținut scăzut de calorii, dar sunt bogate în fibre, ceea ce facilitează pierderea în greutate. În plus, s-a demonstrat că mai multe fructe cresc senzația de sațietate și reduc foamea sau pofta de mâncare.

Fructele pline de vitamine, fibre și alți nutrienți care susțin o dietă sănătoasă. De fapt, consumul de fructe este asociat cu o greutate corporală mai mică și un risc mai mic de diabet, hipertensiune arterială, cancer și boli de inimă, potrivit healthline.com.

11 fructe care ajută la pierderea în greutate

1. Grapefruit

Grapefruitul este o combinație între un pomelo și o portocală și este asociat cu dieta și pierderea în greutate. O jumătate de grapefruit, sau 123 de grame, conține doar 37 de calorii, dar oferă 51% din valoarea zilnică necesară de vitamina C. În plus, grapefruitul are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că eliberează zahăr în fluxul sanguin mai lent. Acest lucru favorizează pierderea în greutate.

Un studiu recent a arătat că grupul de participanți care a consumat constant fructul a bifat reducerea grăsimii corporale, circumferința taliei și tensiunea arterială în comparație cu grupul care nu l-a consumat. În plus, grapefruitul este bogat în naringenină, un tip de flavonoid cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care poate proteja împotriva diabetului și a bolilor de inimă.

2. Mere

Merele sunt sărace în calorii și bogate în fibre, cu 116 calorii și 5,4 g de fibre per fruct. De asemenea, s-a descoperit că susțin pierderea în greutate. Într-un studiu din 2008, femeile care au participat la cercetare au fost împărțite în trei grupuri și li s-au dat trei mere, trei pere sau trei prăjituri cu ovăz - cu aceeași valoare calorică - pe zi, timp de 10 săptămâni. Grupul care a consumat mere a pierdut un kilogram, cel cu pere 800 de grame, iar cel cu prăjituri cu ovăz nu a înregistrat modificări privind greutatea.

3. Fructe de pădure

O cană (123 g) de zmeură conține doar 64 de calorii, dar oferă 36% din valoarea optimă de vitamina C. O cană (152 g) de căpșune conține sub 50 de calorii și oferă 3 g de fibre. De asemenea, oferă senzație de sațietate. Un studiu a constatat că persoanele care au consumat fructe de pădure au mâncat mai puțin la masa următoare.

În plus, consumul de fructe de pădure poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol, la reducerea tensiunii arteriale și la scăderea inflamației, ceea ce poate fi deosebit de util pentru persoanele supraponderale.

4. Fructe cu sâmburi

Fructele cu sâmburi includ piersici, nectarine, prune, cireșe și caise. Au puține calorii și sunt bogate în nutrienți precum vitaminele C și A. De exemplu, o piersică medie (150 g) conține 58 de calorii, în timp ce o cană (138 g) de cireșe furnizează 87 de calorii, iar două prune mici (132 g) sau patru caise (140 g) au mai puțin de 70 de calorii.

5. Fructul pasiunii

Un fruct al pasiunii (18 g) conține doar 18 calorii și este o sursă bogată de fibre, vitamina C, vitamina A, fier și potasiu. Pentru un fruct atât de mic, fructul pasiunii conține cantități mari de fibre. Fibrele încetinesc digestia, și vă ajută să vă simțiți mai plini pentru mai mult timp, controlând apetitul.

6. Rubarbă

Rubarba este de fapt o legumă, dar în Europa și America de Nord, este adesea preparată ca un fruct. Deși are doar 11 calorii pe tulpină, conține aproape 1 g de fibre.

7. Kiwi

Foarte bogate în nutrienți, kiwi sunt o sursă excelentă de vitamina C, vitamina K, acid folic și fibre și au beneficii semnificative pentru sănătate. Kiwi poate ajuta la controlul zahărului din sânge, la îmbunătățirea colesterolului și la sprijinirea sănătății intestinale - toate fiind beneficiile suplimentare în scădere în greutate. În plus, kiwi-urile sunt bogate în fibre. Un fruct mic, decojit (69 g) are peste 2 g de fibre.

S-a demonstrat că dietele bogate în fibre din fructe și legume promovează pierderea în greutate.

8. Pepeni

Pepenii galbeni sunt săraci în calorii și au un conținut ridicat de apă, ceea ce îi face grozavi pentru slăbit. 170 de grame de pepene (galben sau roșu) conține 46–61 de calorii. Deși au un conținut scăzut de calorii, pepenii galbeni sunt bogați în fibre, potasiu și antioxidanți, cum ar fi vitamina C.

9. Portocale

Ca toate citricele, portocalele au un conținut scăzut de calorii și sunt bogate în vitamina C și fibre.

10. Banane

Când încearcă să slăbească, unii oameni evită bananele datorită conținutului ridicat de zahăr și calorii. Dar, deși au mai multe calorii, au și mai mulți nutrienți. În plus, un studiu din 2014 a arătat că consumul unei banane pe zi a redus atât glicemia, cât și colesterolul la persoanele cu colesterol ridicat.

11. Avocado

Avocado este un fruct gras, bogat în calorii. O jumătate de avocado (100 g) conține 161 de calorii. În ciuda acestui lucru, poate promova pierderea în greutate.

Într-un studiu, 51 de persoane supraponderale sau obeze au urmat o dietă săracă în calorii, cu sau fără un avocado pe zi, timp de 12 săptămâni. Ambele grupuri au înregistrat o pierdere semnificativă în greutate, ceea ce indică faptul că avocado este o alegere inteligentă pentru cei care doresc să slăbească.

Alte studii au descoperit că consumul de avocado poate crește senzația de sațietate, poate scădea pofta de mâncare și poate îmbunătăți nivelul de colesterol.