Naționala suferă, FRF e în sărbătoare. Ce obiectiv are președintele Răzvan Burleanu pentru anul 2122

Federaţia Română de Fotbal a marcat împlinirea a 100 de ani de la primul meci al echipei naţionale a României cu o expoziţie cu fotografii istorice alb-negru vernisată, miercuri, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Casa Fotbalului.

Aproximativ 50 de invitaţi, printre care s-au aflat ministrul Sportului, Eduard Novak, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, preşedintele clubului FCSB, Valeriu Argăseală sau fostul fotbalist Miodrag Belodedici, au putut vedea imagini de la meciurile primei reprezentative de-a lungul istoriei sale.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat în cadrul evenimentului că naţionala de fotbal a arătat lumii întregi în cei 100 de ani valoarea şi talentul poporului român.

"Chiar dacă nu sunt din fotbal, am trăit cu acest sport în tinereţe şi într-adevăr, el transmite foarte multă emoţie. Cred că aceşti 100 de ani de la primul meci al echipei naţionale de fotbal au fost 100 de ani foarte buni în care am arătat lumii întregi cât de valoroşi suntem. După aceşti primi 100 de ani putem să tragem linie, să formulăm nişte concluzii pentru ca următorii 100 să fie mult mai buni. Avem azi toate cunoştinţele, tehnologia şi pasiunea. Vedem că fotbalul se dezvoltă, chiar dacă zilele acestea echipa naţională traversează o perioadă mai grea. Dar eu am încredere în acest sport şi în conducerea lui că vor urma nişte ani foarte buni", a spus el.

Novak a menţionat că echipa naţională şi jucătorii săi au nevoie mai mult ca niciodată de sprijin după cele două înfrângeri cu Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina din debutul noii ediţii a Ligii Naţiunilor: "Băieţii de la naţională chiar acum au cea mai mare nevoie de sprijin. Ştiu că de cele mai multe ori îţi cunoşti prietenii doar în situaţii grele, atunci vezi cine îţi e alături şi cine se dă la o parte. Aşa că eu cred că jucătorii acum au cea mai mare nevoie de sprijin. Trebuie să avem încredere că va fi bine, doresc naţionalei încă 100 de ani cu multe succese".

Ministrul speră ca în viitor să găsească soluţii pentru ca fotbalul să primească finanţare de la bugetul de stat. "Din momentul în care am preluat mandatul de ministru am simţit o departajare aşa... între Ministerul Sportului şi fotbal. Şi nu am înţeles de ce. Eu am spus de multe ori că fotbalul trebuie sprijinit şi de către stat, pentru că aparţine de sportul românesc. Până azi nu am găsit soluţiile pentru a oferi un sprijin financiar cum ar trebui să existe. Dar cel mai important este mesajul că fotbalul face parte din sportul românesc, iar această familie trebuie să fie împreună", a adăugat Eduard Novak.

La rândul său, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a afirmat că îşi doreşte ca în următorii 100 de ani echipa naţională să depăşească performanţele realizate de la primul său meci până astăzi.

"Participarea României la 12 turnee finale în prima sută de ani de existenţă ne obligă să lansăm această provocare către generaţiilor care vor veni după noi. Şi anume să depăşească performanţele din această sută de ani, iar în 2122 să putem fi siguri că fotbalul românesc a urmat un trend ascendent şi să avem o a doua sută de ani a echipei naţionale în cu totul alt context", a afirmat el.

"Suntem azi la 100 de ani de la primul meci, iar de atunci s-au strâns aproximativ 700 de partide la nivel de seniori. Privim în urmă cu respect, dar şi cu dragoste faţă de toată această evoluţie a fotbalului românesc. Dar ne asumăm totodată şi responsabilităţile viitorului. Ne dorim să construim o piramidă a performanţei, iar sus în vârf găsim echipa naţională pe care o sărbătorim azi, principalul obiect al muncii noastre.

Dar în afară de prima reprezentativă a României nu trebuie să uităm că avem 18 loturi naţionale. Sunt în total 19 reprezentative pe care trebuie să le gestionăm în fiecare an. Aceste echipe reprezintă un simbol pentru ţara noastră, reprezintă o moştenire pe care o lăsăm generaţiilor următoare. Le urăm urmaşilor noştri să aibă grijă de cele 19 naţionale şi de parcursul lor spre înalta performanţă pentru mândria şi bucuria tuturor românilor", a precizat Burleanu, care l-a prezentat invitaţilor pe Mihai, cel mai bun junior din Cupa Satelor, desemnat de FRF drept purtător de mesaj pentru generaţiile următoare ale echipei naţionale.

Federaţia Română de Fotbal aniversează centenarul echipei naţionale a României, care a disputat la 8 iunie 1922 primul său meci cu Iugoslavia, la Belgrad, câştigat de "tricolori" cu scorul de 2-1 în faţa a 5.000 de spectatori. Partida de atunci a fost organizată cu ocazia cu ocazia căsătoriei Principesei Marioara (fiica Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand) cu Alexandru I, Regele Iugoslaviei.

Golurile au fost înscrise de Francisc Ronay şi Aurel Guga pentru România, în timp ce pentru Iugoslavia a marcat Jaroslav Sifer. Echipa folosită de selecţionerul Teofil Morariu în primul meci din istoria naţionalei României este următoarea: Adalbert Ritter - Alois Szilagy, Elemer Hirsch - Dezso Jakobi, Nicolae Honigsberg, Francisc Zimmermann - Aurel Guga (căpitan), Carol Frech, Paul Schiller, Francisc Ronay, Ion Auer.