Câte femei sunt angajate la FRF și ce obiectiv și-au fixat acestea

Irina Giurgiu, coordonatoare pe dezvoltarea fotbalului feminin în cadrul Federaţiei Române de Fotbal, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă organizată pe tema egalităţii de gen, că în prezent din cei 110 angajaţi ai FRF 35 sunt femei şi speră ca în curând sexul feminin să fie reprezentat şi în Comitetul Executiv.

"Eu am început să practic fotbalul destul de târziu, la 18 ani, pentru că nu ştiam că există fotbal feminin, nefiind aşa de bine promovat. Începând târziu, mi-am dat seama că nu pot face carieră ca jucătoare şi am zis să încep o carieră în antrenorat. Parcursul meu ca antrenoare în fotbal a fost foarte greu, pentru că eram la concurenţă cu bărbaţii, la fiecare curs eram singura femeie în sală. Mi-a fost greu pentru că primeam foarte multe critici, ironii, descurajări din partea colegilor... dar eu sunt o persoană ambiţioasă şi am ajuns să fiu prima femeie din România cu licenţa Pro. A fost un drum lung, dar spun că a meritat. Am avut norocul să fiu cooptată în grupul FRF, iar acum sunt antrenor secund la echipa naţională de senioare şi coordonator fotbal feminin în departamentul de dezvoltare fotbalistică. În momentul acesta FRF are 110 angajaţi, dintre care 35 femei, 8 fiind în funcţii de conducere. Din punctul meu de vedere este un procent în regulă, pentru că din 2014 acesta este în creştere. Sper cât mai curând să avem o femeie şi în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal", a spus ea.

Prima femeie din România care a obţinut licenţa Pro de antrenor a menţionat că nu s-a gândit la o candidatură la preşedinţia FRF. "Nu m-am gândit să candidez la preşedinţia FRF, asta pentru că mie îmi place foarte mult partea tehnică. Îmi doresc să activez cât mai mult ca antrenor, dar îmi face mare plăcere să lucrez la proiecte de dezvoltare a fotbalului feminin", a afirmat ea.

Întrebată ce şanse ar avea o femeie într-o luptă electorală cu preşedintele Răzvan Burleanu la alegerile FRF din aprilie, Irina Giurgiu a răspuns: "Depinde ce femeie ar candida, dar şansele cred eu că ar fi mici".