Cum justifică Franța și Germania că se opun interzicerii eliberării vizelor turistice pentru ruși

Oficiali din Franța și Germania susțin că UE ar trebui să continue să elibereze vize rușilor care nu sunt afiliați guvernului. Se referă la studenți, artiști, savanți și profesioniști.

„Deși înțelegem preocupările unor state membre în acest context, nu ar trebui să subestimăm puterea de transformare a experienței directe a vieții în sistemele democratice, în special pentru generațiile viitoare”, au scris oficiali din Franța și Germania într-un document, citat de Bloomberg.

Statele vecine Rusiei, implicit țările baltice, vor ca UE să interzică acordarea de vize turistice cetățenilor ruși, arată Kyiv Independent.

According to Berlin and Paris, the #EU should continue issuing visas to all Russians who are not associated with the government.

📰Bloomberghttps://t.co/dEbUSDsr0i— NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2022