Caniculă fără precedent în Franța, cu temperaturi anunțate de 40 de grade

Franţa se confruntă cu un val de caniculă de o precocitate fără precedent, ce vine dinspre Spania, zeci de departamente fiind plasate sub cod portocaliu. Temperaturile vor trece, vineri şi sâmbătă, de 40 de grade, transmite Le Figaro.

Specialişti meteo au plasat 13 departamente din sud-vestul Franţei în alertă portocalie de "caniculă" şi alte 19 departamente în "risc major", în timp ce temperaturile vor continua să crească până când vor atinge între 36 şi peste 40°C în unele oraşe, vineri şi sâmbătă.

Valul de căldură sosit dinspre Spania a progresat miercuri, cu temperaturi cuprinse între 30 şi 35 de grade Celsius în toată jumătatea de sud a ţării.

Însă ce este mai rău este încă de aşteptat: vineri se aşteaptă ca mercurul să urce la peste 40°C la nivel local.

"Alerta portocalie indică faptul că departamentul va atinge pragurile de caniculă în funcţie de criteriile definite. Alerta galbenă indică faptul că aceste praguri vor fi apropiate şi apoi posibil atinse, subliniind căldura foarte ridicată şi gravitatea acesteia", precizează Canalul Meteo în comunicatul său.

Météo-France a activat, de asemenea, alerta portocalie "caniculă" pentru 23 de departamente din sud-vest, din Anjou până în Pirinei.

"Nopţile se vor menţine foarte calde (20° - 25°C), cu probabile recorduri de temperaturi minime ridicate. În timpul zilei, se vor atinge valori apropiate de 36° până la 40°C din interiorul Bretaniei până în Pays de la Loire, Poitou-Charentes şi Nouvelle-Aquitaine, precum şi în valea inferioară a Rodnei. Pentru Languedoc-Roussillon, valul de căldură se va atenua uşor sâmbătă, odată cu ridicarea unei brize marine", precizează Canalul Meteo în comunicatul său.

Atribuite încălzirii globale, valurile de căldură se înmulţesc în lume, inclusiv în Franţa, unde acest episod este de o precocitate fără precedent, cel mai timpuriu, înaintea celor din 2017 şi 2005, care începuseră pe 18 iunie.

Căldura poate avea un efect agravant asupra uscăciunii solului după o primăvară şi o iarnă deosebit de secetoase şi poate creşte riscul de incendii de pădure.

În sud-est, departamentul Vaucluse a fost plasat sub alertă de poluare cu ozon - o poluare rezultată din transformarea chimică a altor poluanţi din aerul înconjurător, sub efectul radiaţiilor solare -, iar Bouches-du-Rhône va fi plasat sub alertă joi.

În Ile-de-France, ONF a avertizat cu privire la riscul ridicat de incendii de pădure şi a făcut apel la "vigilenţă", având în vedere căldura combinată cu numărul mare de drumeţii din luna iunie.