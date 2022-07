Componentă a naționalei României, Francesca Alupei joacă volei și studiază psihologia la celebra universitate UCLA, dar se bucură și de avantajele vieții la Los Angeles, unde a întâlnit deja actori celebri.

La doar 19 ani, Francesca Alupei scrie istorie peste Ocean. Este prima jucătoare româncă din istoria celebrei universități UCLA și singura voleibalistă străină din programul acesteia. Tânăra internațională trăiește de un an visul american și se bucură de tot ceea ce descoperă acolo.

”Sunt prima sportivă din România care a jucat la UCLA. După cum mi s-a spus, sunt și singura sportivă internațională din programul lor din ultimii ani. I-am rugat să-mi zică Fra, pentru că așa mi se zicea aici, doar că ei nu pot pronunța ”r”-ul, așa că mi-au zis Cesca”, spune Francesca Alupei, voleibalistă în echipa națională a României și la UCLA.

În primul an, chiar dacă, așa cum recunoaște, acomodarea a fost destul de grea, multe au fost lucrurile care au surprins-o. Printre acestea și faptul că a jucat meciuri cu 7.000 de fani în tribună.

”Mi-a luat ceva timp să mă acomodez, dar a meritat din plin. Toate experiențele de acolo merită efortul. Voleiul pot spune că e destul de diferit acolo, deși nu mă așteptam. Cu oamenii mi-a fost destul de greu să mă adaptez. Sunt foarte prietenoși si deschiși, dar în același timp sunt și foarte reci și își păstrează spațiul personal. Dar sunt foarte fericită și experiența e unică. Acasă avem foarte mulți spectatori. La un meci au fost aproape 7.000. Am avut emoții foarte mari când am evoluat în fața lor”,a aexplicat Francesca Alupei.

Un alt lucru care îi place acolo este că orice victorie, indiferent în fața cui este obținută, e sărbătorită.

”De obicei ne adunăm cu echipa, vin părinții fetelor sau alți suporteri și ne aduc flori. Am dat destul de multe petreceri în echipă ca să sărbătorim fiecare victorie oricât de mică și asta îmi place foarte mult”, a completat românca.

Ca orice sportiv-student, Francesca are mult de învățat. Uneori, stă în bibliotecă mai mult decât pe terenul de antrenament.

”Eu studiez psihologia acolo și îmi place. Este un volum foarte mare de muncă, avem teme foarte multe și examenele pot spune că-s destul de grele. Am ajuns să adun și câte 40 de ore pe săptămână la bibliotecă”, a adăugat ea.

După cum recunoaște, acceptarea ofertei de la UCLA a fost un mare pas înainte în carieră și în viață.

”Din punct de vedere al carierei am învățat tehnici noi, am învățat lucruri noi la antrenamente și în meciuri și am acum o mentalitate nouă. Am învățat să privesc meciul din alt punct de vedere. Pe plan personal am învățat să fiu mult mai prietenoasă și mai deschisă, să am mai multă încredere în mine, pentru că ei sunt foarte încrezători și foarte prietenoși. În același timp, am descoperit foarte multe lucruri în America, în Los Angeles în mod special și am apucat să vizitez foarte mult, ceea ce mă face foarte fericită”, a declarat Francesca Alupei, voleibalistă în echipa națională a României și la UCLA.

Viața în Los Angeles are și multe părți frumoase. Printre acestea faptul că poate întâlni actori, sau se poate relaxa în zone de vis.

”În zona noastră trec foarte mulți actori și oameni faimoși în general. De exemplu, a fost o premieră de film în campusul nostru, așa că am apucat să-i văd pe Tom Holland și Zendaya. Știu că au mai trecut alți oameni celebri pe care eu n-am apucat să-i văd, de exemplu LeBron James, Rihanna și Adam Sandler, așa că mă aflu într-un mediu foarte bun pentru asta”, a afirmat românca.

”Acolo nu prea avem mult timp liber. Dar când avem, de cele mai multe ori mergem la plajă. E activitatea lor preferată și mie îmi place foarte mult. Plaja de la Los Angeles e cam la fel ca la Mamaia. Cea mai mare diferență e de valuri, pentru că acolo, în SUA, sunt imense. Valuri de aproape 2 metri, când am intrat în apă m-am speriat. M-am rostogolit în apă doar la un metru de mal. De asemenea, am fost și pe barca unor prieteni și am apucat să ne plimbăm pe un canal de acolo printre case superbe. Ne-am plimbat și cu mașina prin Beverly Hills și am putut vedea case și priveliști superbe”, a mărturisit Francesca.

Chiar dacă e fiica unor legende ale canotajului - mama, Angela Alupei, este dublă campioană olimpică, iar tatăl, Dorin Alupei, dublu campion mondial - ea spune că părinții i-au spus să aleagă un alt sport.

”Pe mine m-a bătut gândul să încerc canotajul, dar n-au vrut ei să mă lase, au zis că e un sport foarte greu și că ar trebui să-mi găsesc eu sportul meu care mă descrie mai mult. Și atunci am ales voleiul. La televizor l-am descoperit și m-am îndrăgostit instantaneu, așa că după câteva zile eram la antrenament”, a spus tânăra.

Invidiată de mulți pentru faptul că poate învăța și juca volei la Los Angeles, Francesca are și clipe dificile, atunci când trebuie să lupte cu dorul de casă.

”Asta pot să zic că e cea mai grea parte, dorul de casă. Nu apucăm să ne vizităm prea des și pot să zic că resimt chestia asta, resimt dorul de casă și mi-e foarte greu în unele zile”, spune sportiva din România.

Pentru că a încheiat anul universitar în iunie, Francesca nu a putut ajunge la națională decât pentru un meci, semifinala Golden League pierdută cu 3-2 în Cehia. A fost titulară și, în ciuda înfrângerii, a rămas cu amintiri foarte plăcute.

„Mi-a fost dor de echipa națională, de colegele mele și m-am bucurat mult că am apucat să le revăd și să joc alături de ele. De-abia aștept să mă întorc la anul. Îmi place că suntem toate tinere și ne putem înțelege mult mai bine din moment ce diferența de vârstă e foarte mică. Ne simțim bine împreună. Am jucat de mici unele contra celorlalte sau împreună și pot să zic că ne simțim destul de bine, pentru că ne cunoaștem. Noul selecționer, Guillermo Naranjo, mi-a plăcut foarte mult, m-a primit cu brațele deschise și m-a ajutat să mă adaptez foarte repede înapoi la stilul european de volei”, a încheiat Francesca Alupei, voleibalistă în echipa națională a României și la UCLA.