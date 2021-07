Nationala Italiei s-a calificat in finala Euro 2020, iar una dintre cele mai infocate sustinatoare ale Squadrei Azzurra este frumoasa argentinianca Wanda Nara (34 de ani), sotia si impresara fotbalistului Mauro Icardi de la PSG.

Dupa ce Italia a invins Spania, Wanda a postat pe Instagram o fotografie din vacanta pe care si-o petrece in Capri, tinand in mana steagul tricolor al nationalei sale favorite. "Forza Italia", a mentionat ea, oarecum surprinzator in conditiile in care Wanda e argentinianca la origine si ar fi trebuit sa sustina in principal nationala lui Messi.

Totusi, legatura Wandei cu Italia e una speciala, toti cei cinci copii ai sai (doi cu Icradi si inca trei cu un alt fotbalist, Maxi Lopez) au cetatenie italiana, fiind nascuti in Cizma.