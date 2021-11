Unul dintre jucătorii de la FCSB dezvăluie cum a trecut peste experiența Covid 19

La două săptămâni de la ultimul meci oficial jucat, FCSB s-a impus cu 2-1 în partida cu FC Argeş.

Roş-albaştrii au revenit prin golurile marcate de Octavian Popescu şi de Valentin Gheorghe, ultimul revenind după ce a fost infectat cu Covid-19.

Ads

"Eu abia ieri (n.r. sâmbătă) am revenit. E o victorie importantă, dar acum trebuie să o luăm de la capăt. Credeţi-mă că a fost foarte greu. Am fost închis in cameră. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Ne aduceau mâncarea in cameră.

Am făcut trei sprinturi si deja mă sufocam. E greu să nu stai cu echipa şi să nu te antrenezi două săptămâni. Mergem mai departe, nu ne mai plângem. Urmează meciul cu Farul, o echipă care joacă un fotbal bun. Dar si noi suntem o echipă bună şi sper să câştigăm", a spus Valentin Gheorghe.

După cum se știe, patronul FCSB, Gigi Becali, a interzis vaccianarea jucătorilor săi, el fiind un anti-vaccinist convins.