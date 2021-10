Ungurii au făcut prăpăd pe Wembley! Fanii s-au bătut cu polițiștii englezi VIDEO

Incidente grave au avut loc, marţi seară, pe arena Wembley, la meciul dintre Anglia şi Ungaria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Potrivit BBC, la începutul meciului în sectorul rezervat fanilor unguri au izbucnit aceste indente, forţele de ordine fiind nevoite să intervină. Fanii maghiari au sărit la bătaie, iar poliţiştii au părut depăşiţi de situaţie.

Conform Sky Sports, o parte dintre fanii maghiari au batjocorit momentul în care jucătorii englezi au îngenuncheat contra rasismului. După acest incident, poliţia a intervenit, iar totul a degenerat într-un conflict. Un fan maghiar a fost arestat.

"Yet again at Wembley, we're going to have a scenario that's going to have to be looked into. It's not good" - @bbcjohnmurray#bbcfootball #ENGHUN— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) October 12, 2021