Ungaria cere sa nu se amestece politica cu sportul, raspunzand intentiei de a se ilumina cu drapelul LGBT stadionul partidei Germania-Ungaria

Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat luni planurile primariei din Munchen de a ilumina in culorile curcubeului, drapelul simbol al comunitatii LGBT, stadionul Allianz Arena unde se va desfasura saptamana aceasta partida Germania-Ungaria din cadrul EURO 2020, oficialul ungar insistand ca politica trebuie sa ramana in afara sportului, relateaza agentiile Reuters si EFE.

Intentia anuntata de primarul social-democrat al Munchen-ului, Dieter Reiter, si care asteapta aprobarea UEFA este menita sa arate solidaritatea fata de comunitatea LGBT din Ungaria, dupa ce parlamentul de la Budapesta a adoptat o lege care interzice propaganda homosexuala in scoli si in randul minorilor, act normativ criticat de ONG-uri si de partide ungare progresiste din opozitie.

''Consider ca este foarte daunator si periculos atunci cand cineva incearca sa amestece politica cu sportul. Au existat unele incercari de acest fel in in istoria lumii si ele au sfarsit foarte rau'', a declarat Peter Szijjarto in marja unei reuniuni a ministrilor europeni de externe.

''Toata lumea isi da seama ca despre aceasta este vorba, noi in Ungaria am adoptat o lege pentru a proteja copiii ungari si exista un protest impotriva ei in Europa Occidentala, pe care ei incearca sa-l exprime si prin aducerea politicii la un eveniment sportiv'', a mai spus oficialul ungar. ''Cred ca aceasta face mult rau, experienta istoriei arata ca este un lucru gresit, si cred ca germanii stiu asta, ei cu siguranta il stiu foarte bine'', a incheiat Szijjarto.

Si premierul ungar Viktor Orban a avut cu doua saptamani in urma o reactie fata de o alta controversa politico-sportiva, dupa ce spectatorii ungari au reactionat cu huiduieli fata de gestul selectionatei irlandeze de fotbal de a ingenunchea impotriva rasismului inaintea unui meci amical desfasurat la Budapesta.

''Ungurii ingenuncheaza in trei situatii: in fata lui Dumnezeu, in fata Patriei si cand cer in casatorie'', a explicat premierul ungar, adaugand ca acest gest de a ingenunchea ca protest antirasist ''nu este inteles in Ungaria'' si in opinia sa nu-si are locul la un eveniment sportiv, el raspandindu-se in tarile care au un trecut sclavagist si duc aceasta ''povara morala''.