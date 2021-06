EURO 2020: Nebunie de meci la Budapesta. Franta nu a putut sa invinga Ungaria

Franta s-a incurcat in al doilea meci de la EURO 2020, la Budapesta.

Campioana mondiala nu a reusit sa castige in fata Ungariei si a facut doar egal, 1-1.

Intr-o atmosfera incredibila si cu tribunele pline ochi, Ungaria a deschis scorul chiar in prelungirile primei reprize, prin Fiola.

Gulacsi a fost eroul maghiarilor, insa nu a mai putut face nimic la golul lui Griezmann din minutul 60. Portarul Ungariei a fost din nou salvator, atunci cand a scos uluitor sutul lui Mbappe.

S-a incheiat 1-1 si Ungaria face primul punct in grupa. Maghiarii pastreaza in continuare sanse la calificarea in optimi.