Ultimele detalii despre locul de desfasurare al fazelor finale de la EURO 2020. Ce vrea sa faca UEFA

UEFA discuta cu guvernul britanic un plan care prevede o sedere a fanilor de mai putin de 24 de ore in Regatul Unit, la fazele finale ale Euro-2020, cu bule, teste si deplasari restrictionate, informeaza mirror.co.uk. Premierul Boris Johnson vorbeste doar de "ajustari rezonabile" in ceea ce priveste relaxarea restrictiilor pentru Euro-2020.

""UEFA este incantata ca gradul de ocupare al Stadionului Wembley va creste la cel putin 50% pentru meciurile din runda eliminatorie. In acest moment, suntem in discutii cu autoritatile locale pentru a incerca sa le permitem fanilor echipelor participante sa asiste la meciuri, folosind un concept strict de testare si bule, care ar insemna ca sederea lor in Marea Britanie ar fi mai mica de 24 de ore si miscarile ar fi restrictionate doar cu transportul si in locurile aprobate, a preiczat forul european.

UEFA a confirmat ca exista un plan de urgenta daca nu va ajunge la un acord cu Londra, iar Budapesta este acum in asteptare pentru ultima saptamana a competitiei. Pierderea Euro-2020 ar fi o lovitura uriasa pentru britanici, mai ales daca Anglia va ajunge in finala.

"Intelegem presiunile cu care se confrunta guvernul si speram sa putem ajunge la o concluzie satisfacatoare a discutiilor noastre pe aceasta tema. Exista intotdeauna un plan de urgenta, dar suntem increzatori ca ultima saptamana va avea loc la Londra", a adaugat UEFA.

Boris Johnson promite cel mult "ajustari rezonalbile" in ceea ce priveste scutirile de carantina cerute de UEFA, opinand ca prioritara trebuie sa fie sanatatea publica.

"Vom face ceea ce trebuie sa facem pentru a mentine tara in siguranta fata de COVID, asta va fi in mod evident prioritatea noastra. Vom discuta cu UEFA despre ceea ce vor si vom vedea daca putem face unele ajustari rezonabile. Dar prioritatea trebuie sa fie in mod evident sanatatea publica", a spus el.

The Times a scris, sambata, ca UEFA ar fi amenintat guvernul Marii Britanii ca va muta finala Euro-2020 de la Londra la Budapesta, daca autoritatile din Regatul Unit vor impune carantina celor 2.500 de invitati ai forului european.

Stadionul Wembley urmeaza sa gazduiasca semifinalele si finala turneului european.

Ministrii din Marea Britanie discuta acum o propunere de scutire de carantina pentru oficialii UEFA si FIFA, precum si pentru politicienii, sponsorii si reprezentantii ai detinatorilor de drepturi TV invitati.

In situatia actuala, este necesara o izolare de zece zile pentru persoanele care sosesc in UK din tari care se afla pe lista galbena sau pe cea rosie si, pentru a inrautati lucrurile, fiecare tara reprezentata la turneul finlal al Campionatului European se afla in prezent pe lista galbena din Marea Britanie (in afara de Turcia, care se afla pe lista rosie).

Scutirea de carantina l-ar permite celor 2.500 de VIP-uri sa asiste pe Wembley la meciurile din fazele eliminatorii.

Anglia s-a gasit intr-o situatie similara la finala Ligii Campionilor 2020-2021. UEFA a decis sa mute ultimul act de la Istanbul dupa ce Turcia a fost plasata de Marea Britanie pe lista rosie a tarilor afectate de pandemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca persoanele revenite de la Istanbul ar fi trebuit sa intre in carantina. Anglia era favorita sa gazduiasca gazdui finala relocata dupa ce Manchester City si Chelsea s-au calificat in ultimul act. Cu toate acestea, UEFA, oficialii guvernamentali si federatia engleza nu au reusit sa ajunga la un acord cuprivire la scutirea de carantina pentru sponsori, VIP si reprezentanti ai detinatorilor de drepturi. Drept urmare, finala Ligii Campionilor a avut loc in Portugalia, la Porto, cu 6.000 de fani de fiecare club in tribune.

In cazul in care ministrii vor decide impotriva scutirii, UEFA va muta finala Euro 2020 la Budapesta, in Ungaria, tara care nu va avea restrictii la frontiera in Zona Schengen, incepand de saptamana viitoare.

De asemenea, Budapesta va avea capacitatea de a umple Puskas Arena la capacitatea maxima (67.000 de locuri) si de a le permite fanilor sa mearga la restaurante si baruri inaintea finalei care va avea loc in iulie.

In schimb, Wembley poate fi ocupat doar la 50 la suta din capacitatea sa de 90.000 de locuri pentru semifinale si finala in aceasta vara, indiferent de exceptia de la carantina.

Scutirea de la carantina ar spori sansele Angliei de a gazdui Cupa Mondiala din 2030, deoarece i-ar permite lui Boris Johnson sa intalneasca personalitati de rang inalt ale UEFA. Aceste intalniri i-ar oferi prim-ministrului posibilitatea de a-si asigura sustinerea necesara pentru a organiza primul turneu international major din 1996.

Pe de alta parte, decizia de a relaxa restrictiile pentru Euro 2020 ar putea provoca controverse in randul publicului britanic, dupa ce anul trecut i s-a restrictionat plecarea in vacanta, anul trecut.

Joi, directorul turneului final, Martin Kallen, a declarat ca UEFA este in discutii cu autoritatile britanice pentru a ridica restrictiile chiar si pentru suporterii echipelor calificate in semifinale.