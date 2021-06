Turcia este aproape eliminata de la EURO 2020 dupa infrangerea cu Tara Galilor. Vedeta Gareth Bale a ratat un penalty

Reprezentativa Tarii Galilor a invins, miercuri, la Baku, scor 2-0, selectionata Turciei, intr-un meci din grupa A a Campionatului European.

EURO 2020: Un roman, martor la prima victorie a Rusiei la Campionatul European de fotbal

Golurile au fost marcate de Ramsey '42 si Roberts '90+5.

In minutul 61, Gareth Bale a ratat un penalti.

Turcia: Cakir - Celik, Ayhan, Soyuncu, Meras (Muldur '73) - Karaman (Dervisoglu '75), Calhanoglu, Yokuslu (Demiral '46), Tufan (Yazici '46), Under (Kahveci '83) - Yilmaz. Selectioner: Senol Gunes.

Tara Galilor: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen (Ampadu '73) - Bale, Ramsey (Wilson '85), James (Williams '90) - Moore. Selectioner: Rob Page.

Partida a fost arbitrata de portughezul Artur Dias.

In clasamentul grupei, Tara Galilor are patru puncte si este pe primul loc, iar Turcia nu are niciun punct dupa doua meciuri.