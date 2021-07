Ce televiziune va transmite urmatoarele doua editii ale Campionatului European de fotbal

PRO TV va difuza in exclusivitate pentru Romania si urmatoarele doua Campionate Europene de fotbal, cele din 2024 si din 2028.

"Romanii iubesc sa urmareasca meciurile de fotbal, iar in 2016 si 2020 au avut ocazia de a vedea turneele EURO la PRO TV. Deoarece dorim sa oferim publicului PRO TV, in continuare, bucuria de a-si sustine echipele favorite si ca urmare a bunei colabari cu UEFA, ne face placere sa va anuntam ca am finalizat achizitia drepturilor de difuzare pentru urmatoarele doua Campionate Europene. Meciurile puternice de fotbal se vad la PRO TV!", a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Euro 2020, recent incheiat, a fost un succes important pentru Pro TV, peste 1,3 miliane de oameni urmarind, in medie, partidele turneului final.