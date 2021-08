Transfer de răsunet făcut de FC Argeș. Piteștenii au vândut un jucător la Benfica Lisabona!

Gruparea FC Argeş anunţă că l-a transferat pe juniorul Mario Tudose, în vârstă de 16 ani, la Benfica Lisabona, conform news.ro.

Fotbalistul în vârstă de 16 ani a fost cedat la gruparea lusitană pentru suma de 200.000 de euro + TVA.

FC Argeş şi-a păstrat şi un procent de 20% dintr-o eventuală revânzare. Mario Tudose evoluează pe postul de fundaş central şi provine de la Centrul de Copii şi Juniori Leonte Ianovschi.

Jucătorul format de antrenorul Daniel Nicolae Ghiţă a evoluat în ultimii ani în Liga Elitelor Under 15 şi 16. La începutul acestui an, Mario a semnat primul contract de profesionist cu FC Argeş. Fotbalistul piteştean are selecţii la naţionalele României Under 15 şi 16, fiind foarte apreciat de selecţionerii cu care a lucrat.

Mario a devenit o piesă importantă şi în angrenajul reprezentativei U17 a României, fundaşul piteştean fiind folosit de selecţionerul Daniel Mogoşanu la toate partidele de pregătire disputate în acest an. România U17 va debuta în această toamnă în preliminariile Campionatului European 2022.

Tricolorii vor întâlni Rusia (20 octombrie), Germania (23 octombrie) şi San Marino (26 octombrie). Se califică mai departe la Turul de Elită, runda decisivă înainte de EURO, cele 13 câştigătoare ale grupelor, ocupantele locurilor secunde şi cele mai bune 4 echipe clasate pe locul 3. Turul de Elită (8 grupe de câte 4) va avea loc în primăvara anului 2022, înaintea turneului final. La EURO vor merge câştigătoarele grupelor de la ”Elită” plus cele mai bune 7 ocupante ale locurilor secunde.

Mario Tudose îşi doreşte foarte mult să confirme aşteptările la formaţia care în sezonul trecut a terminat campionatul Portugaliei pe locul 3, după Sporting Lisabona şi FC Porto: ”Este un pas înainte acest transfer. Benfica are o academie de top şi pune mare accent pe tinerii de mare perspectivă.

Vreau ca în 3-4 ani să ajung să joc la prima echipă, iar apoi să fac pasul într-un campionat şi mai puternic. Vreau să mulţumesc pe această cale clubului FC Argeş care m-a format, dar şi oamenilor de la Piteşti cu care am lucrat. FC Argeş va rămân mereu în inima mea”.