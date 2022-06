Top favorite în Champions League 2022/2023

Fotbalul european este dominat de câteva echipe din campionatele de top „Big 5”. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Munchen, Barcelona, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Chelsea sau Juventus sunt echipele abonate la fazele superioare ale Champions League.

Puține echipe din afara acestui grup au reușit să acceadă în semifinalele competiției în ultimii 12 ani: Villareal (2021), RB Leipzig (2020), Lyon (2020 și 2010), Tottenham (2019), Ajax Amsterdam (2019), AS Roma (2018), AS Monaco (2017), Borussia Dortmund (2013), Schalke (2011) și Manchester United (2011).

Niciuna dintre acestea nu a reușit să ridice trofeul, ba mai mult, putem spune că niciuna nu a avut șanse reale în finală.

Cum văd bookmakerii lupta pentru următorul trofeu Champions League

Deși piața transferurilor este cât se poate de „fierbinte” în această perioadă, o parte din agențiile de pariuri sportive online au pregătit deja cotele pentru câștigătoarea Ligii Campionilor în sezonul 2022/2023, iar primele 5 favorite la titlul de Regină a Europei în 2023 sunt următoarele:

1. Manchester City - cota 4.00

2. Paris Saint Germain - cota 6.00

3. Liverpool - cota 7.00

4. Bayern Munchen - 8.00

5. Real Madrid - 10.00

Va fi 2023 anul lui Manchester City în Europa?

„Cetățenii” pornesc an de an ca mari favoriți la câștigarea Urecheatei (denumire dată trofeului Champions League). Principalul atu al echipei îl reprezintă valoarea lotului și managerul Pep Guardiola, ofertat recent de Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) pentru a prelua naționala după Cupa Mondială din Quatar. În cele 6 sezoane de când este pe Emirates, acesta a reușit să implementeze stilul care l-a consacrat, a cucerit de 4 ori Premier League, dar în Liga Campionilor a trebuit să se mulțumească cu o finală în 2021 și o semifinală în acest an.

Ce i-a lipsit lui City pentru a fi campioana Europei în ultimele două sezoane? Unii ar spune că un marcator veritabil care să puncteze în momentele care contează. Din noul sezon, în atacul „cetățenilor” va fi Erling Haaland, fotbalistul cu al doilea procentaj de reușită din Europa la finalul sezonului încheiat (22 de goluri în 24 de apariții pentru Dortmund).

Abia transferat la Manchester City, norvegianul Haaland este creditat cu cele mai mari șanse pentru a fi golgheterul competiției, iar cei care pariază acum pe acest pronostic ar putea avea un profit de 600% (cota 7.00).

Se pare că, în acest moment, City are toate argumentele pentru a câștiga viitorul sezon din Champions League, iar cota afișată de casele de pariuri este una tentantă, 4.00.

Paris Saint Germain – o poveste similară cu a lui City

Cele 8 titluri de campion al Franței în 11 ani de la preluarea echipei, nu au darul de a-l consola pe Nasser al-Khelaifi, întrucât parizienii au reușit doar o finală de Champions League.

Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât el a adunat la echipă unii dintre cei mai mari fotbaliști ai ultimului deceniu: Keylor Navas, Marquinhos, Dani Alves, Tiago Silva, Di Maria, M’bappe, Neymar, Messi, Achraf Hakimi, Marco Veratti, Leandro Paredes sau Sergio Ramos.

Nu se cunosc intențiile francezilor în ceea ce privește achizițiile din această vară, dar păstrarea lui Kylian M’bappe este cea mai bună mutare care putea fi făcută. Cu mai multă omogenitate în jocul echipei, PSG are toate atuurile pentru a câștiga primul trofeu Champions League, iar cele mai multe agenții de pariuri afișează cota 6.00 pentru acest rezultat.

Sub conducerea lui Klopp, Liverpool și-a luat abonament pentru finalele UCL

În cei 7 ani de când o conduce pe Liverpool, Jurgen Klopp i-a dus de trei ori pe „cormorani” în finala Champions League, ultima dată în acest sezon. Pe Parc de France din Paris, Salah și compania au trebuit să se recunoască învinși de Real Madrid, echipa care le-a refuzat trofeul și în 2018.

Un singur trofeu Champions League are Klopp în vitrina personală (2019) din cele 4 încercări (a pierdut o finală și cu Borussia Dortmund).

După finala pierdută la Paris, mai în glumă, mai în serios, Klopp și-a anunțat conducătorii să rezerve camere de hotel pentru următoarea finală. Având în vedere valoarea lotului, experiența acumulată și ambițiile tuturor celor implicați, este tentantă cota 7.00 afișată de agențiile de pariuri online pentru ca Liverpool să obțină cel de-al șaptelea trofeu al Ligii Campionilor la finalul viitoarei ediții a competiției.

Cine ar putea produce surpriza în viitorul sezon?

Chelsea, în 2021, și Real Madrid, în acest an, pot fi considerate câștigătoare surpriză ale competiției. Cel puțin în cazul echipei spaniole, cea mai titrată echipă a Europei cu 14 titluri de campioană, afirmația pare ciudată, dar performanța lor este una fantastică în condițiile în care cei mai mulți dintre fotbaliștii emblematici sunt pe final de carieră, iar în ultimele sezoane nu au fost realizate transferuri impresionante.

Real are resursele pentru a fi și în sezonul viitor protagonista competiției, pentru obținerea celui de-al 15-lea titlu de campioană a Europei primind cota 10.00 de la bookmakerii caselor de pariuri.

Ca în fiecare an, Bayern Munchen emite pretenții la trofeu, iar cota primită (8.00) reflectă acest fapt. Dacă oficialii nu vor găsi modalități pentru a-l păstra pe Lewandovski, misiunea bavarezilor va fi una mult mai grea.

Cea mai mare surpriză ar putea fi oferită de Chelsea și Barcelona, două echipe care se confruntă cu serioase probleme administrative și economice. Un triumf al oricăreia dintre cele două (cota 16.00 pentru Chelsea și cota 18.00 pentru Barcelona) ar arăta că fotbalul nu ține doar de organizare și stabilitate, ci și de talent și ambiție.

Cotele pot suferi modificări în orice moment.