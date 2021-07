Top 7 jucatori de fotbal din Romania

Romanii au fost intotdeauna priceputi si pasionati de fotbal. Acest aspect se vede si in zona de jocuri de noroc (pariuri fotbal si pacanele online), segment in care jucatorii din Romania pur si simplu exceleaza. Alegerea celui mai bun jucator de fotbal din lume implica un proces complex, care sa ia in calcul toate variabilele incluse in meciuri. Intrucat pasiunea pentru fotbal uneste suporterii, indiferent de echipa cu care acestia tin, ti-am pregatit un top al celor mai buni 7 jucatori de fotbal din Romania tuturor timpurilor.

7. Ladislau Boloni

Ads

Ladislau Boloni a fost ales atat in anul 1977, cat si in anul 1983 ca fiind Cel mai bun jucator de fotbal din Romania. Acesta a marcat nu mai putin de 22 de goluri pe parcursul celor 102 selectii la echipa nationala a tarii noastre.

6. Helmuth Duckadam

Faimosul portar care a aparat poarta Stelei in partida din cadrul Cupei Campionilor (in anul 1986) cand Steaua a invins Barcelona la penalty-uri, reprezinta una din cele mai interesante cariere din istoria fotbalului romanesc. Din pacate, cariera lui Duckadam s-a oprit prea devreme, la frageda varsta de 27 de ani, din cauza unui anevrism depistat de catre medici.

5. Dan Petrescu

Jucatorul care a jucat cel mai des pe postul de fundas pe partea dreapta si a marcat nu mai putin de 12 goluri pentru echipa nationala a Romaniei, a fost selectionat de 95 de ori pentru meciuri internationale (atat amicale, cat si in campionate mondiale).

4. Adrian Mutu

Avand un numar impresionant de 30 de goluri marcate in doar 36 de meciuri jucate sub egida echipei Dinamo Bucuresti, Adrian Mutu a performat pe timpul carierei sale pentru nume mari din fotbalul international, precum Milano, Verona, Parma si Chelsea. Titlul de Cel mai bun jucator de fotbal din Romania i-a fost decernat in 4 ani diferiti.

3. Cristian Chivu

Cu o cariera relativ scurta in tara noastra, Cristi Chivu a avut o prestatie excelenta atunci cand a jucat pentru Ajax, castigand atat Campionatul National din Olanda, cat si Cupa si Supercupa Olandei. De asemenea, odata transferat la Inter Milano, acesta a castigat de 3 ori Campionatul National din Italia. De departe cea mai notabila performanta a acestuia a fost participarea la Echipa Anului UEFA 2002.

2. Gica Petrescu

5 turnee finale. La atatea a luat parte Gica Petrescu in perioada in care a jucat pentru echipa nationala a Romaniei. Totodata, in perioada in care a performat pentru Steaua Bucuresti, acesta a castigat Cupa si Campionatul Romaniei din anul 1988. De asemenea, Gica Petrescu a jucat si pentru alte nume grele precum FC Barcelona sau PSV Eindhoven.

1. Gheorghe Hagi

In anul 1985, la varsta de 20 de ani, Gheorghe Hagi primeste pentru prima data titlul de Cel mai bun fotbalist din Romania. Pe parcursul carierei sale fructuoase, acesta a castigat de inca 5 ori aceasta distinctie importanta. Acesta a inscris un total de 35 de goluri in echipamentul Romaniei, participand la un total de 125 de meciuri internationale.

Ads

Printre echipele pentru care Gheorghe Hagi a performat, se numara: