EURO 2020: Momente incredibile la Munchen. Un activist cu un drapel in culorile LGBT a intrat pe teren la meciul Germania - Ungaria VIDEO

Un activist a coborat din tribune si a intrat pe teren fluturand un drapel in culorile curcubeului, in timpul intonarii imnului Ungariei, la Munchen, inainte de a fi oprit de fortele de ordine informeaza lequipe.fr.

Tanarul a venit prin spatele echipelor germane si maghiare, a fugit prin fata jucatorilor aliniati pentru a asculta imnurile si s-a postat in fata lor fluturand drapelul in culorile curcubeului. El a fost prins si evacuat de pe teren

Torcedor alemao ocupou o gramado durante o hino nacional da Hungria e estende a bandeira LGBTQIAP+ em protesto a decisao da Uefa. A instituicao havia proibido o estadio Allianz Arena de ser iluminado nas cores LGBTQIAP+ para a partida de hoje entre Alemanha x Hungria pela Euro. pic.twitter.com/O7CJMoabd2- NINJA Esporte Clube (@NinjaEsporte) June 23, 2021

Acest moment nu a fost prezentat pe transmisiunea in direct a jocului.

Meciul Germania - Ungaria, din ultima etapa a Grupei F a Euro-2020, se desfasoara intr-un cadru tensionat, in urma refuzului UEFA de a permite iluminarea Allianz Arena in culorile curcubeului, simbolul miscarii LGBT. Germania a vrut sa protesteze astfel fata de o lege adoptata in Ungaria impotriva LGBT.

La pauza, Ungaria conduce suprinzator Germania, la Munchen, cu scorul de 1-0. In celalalt meci, de la Budapesta, scorul este egal, 1-1, intre Portugalia si Franta. La aceste rezultate, Germania este elimianta de la Euro-2020.