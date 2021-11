”Suntem sub nivelul mării, toate astrele ne-au adus aici!” Cine e jucătorul-vedetă care descrie dezastrul de la Dinamo

Formaţia FC Voluntari a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa FC Dinamo, în ultimul meci al etapei a 16-a a din Liga 1.

În urma acestui rezultat, Dinamo își continuă seria de meciuri dezastruoase, ”câinii” menținându-se pe penultimul loc în clasament, cu numai 8 puncte în 16 etape.

Dinamo a condus cu 1-0, prin golul marcat de Sorescu în minutul 5. Pentru gazde au înscris Raţă ’18 şi Gheorghe ’65.

”E greu să vorbim, am început prost meciul, dar am reușit să marcăm. Am reușit apoi să echilibrăm, jocul ducea către un egal, care nouă ne convenea. Apoi a venit o greșeală personală, care face ca totul să se distrugă.

După, nu am mai avut încredere. Încrederea este cel mai greu de câștigat. Din punct de vedere fizic, suntem bine, avem jucători de valoare, dar ne lipsește încrederea, pe care o putem câștiga doar prin victorii.

Ăsta este blocajul nostru. Și când aveam 1-0, dar și la 1-1, parcă ne era teamă să nu luăm gol, pentru că știam că nu avem puterea să ne revenim. Era clar că dacă ne vor marca, vom cădea. Psihic, suntem sub nivelul mării”, a declarat Gabi Torje, conform digisport.ro.

”Mai sunt meciuri de jucat, mai e play-out-ul, sper să reușim să adunăm puncte și să avem o misiune mai ușoară în play-out. Eu cred cu tărie că nu avem o echipă care să se bată la retrogradare, dar toate astrele ne-au adus aici”, a mai spus Gabi Torje.