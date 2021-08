Marius Șumudică, atac subtil la rivala FCSB după a patra victorie consecutivă din campionat

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat vineri seară, după meciul cu CS Mioveni, scor 1-0, că îşi felicită jucătorii şi a ironizat rivala FCSB.

“Am înţeles că acuză un ofsaid la gol, dar nu e o cameră care să fie pe linie, deci te poţi înşela. Noi am dominat meciul, am avut ocazii. Felicit echipa din Mioveni, o nucă tare. Îmi felicit jucătorii şi îi dedic această victorie băiatului meu. Petrila este pariul meu, am zis de la începutul pregătirilor că va ajunge departe şi va costa bani mulţi.

Nu vreau să comentez ce a zis Mihai Stoica despre arbitraj, nu vreau să intru într-o polemică. Le doresc baftă în continuare celor de la FCSB. Astăzi am mai făcut un pas, îi aştept să facă şi ei câte doi şi să ne ajungă din urmă. Am primit astăzi pe telefon o poză cu un Tico foarte frumos şi, printre multe altele, era şi un abţibild cu FCSB-ul”, a spus Şumudică, potrivit Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a patra a Ligii 1.

Golul a fost marcat de Petrila, în minutul 49.