Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a afirmat ca atacantul Raheem Sterling a simulat la faza penaltiului acordat Angliei in meciul cu Danemarca, din cadrul Euro 2020, conform news.ro.

"Iata ca se poate da penalti la simulare si cu VAR", a scris el pe Facebook.

Anglia a invins, miercuri, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, reprezentativa Danemarcei si s-a calificat in premiera in finala unui turneu final al Campionatului European, in care va intalni Italia.

Au marcat: Kjaer '39 (a), Kane '104 / Damsgaard '30.

In minutul 102, Sterling a obtinut usor un penalti, dupa ce a "plonjat" acuzand o interventie asupra sa a lui Maehle. Faultul a fost confirmat de VAR. Kane a executat lovitura de la 11 metri, Schmeichel a respins in fata si tot atacantul de la Tottenham a trimis balonul in poarta.

Ultima partida a competitiei va avea loc duminica, de la ora 22.00, tot pe Stadionul Wembley.