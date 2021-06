Steaua a cheltuit peste 1 milion de euro din bugetul MAPN, dar nu poate promova in Liga 1. Care este motivul

E sigur! Steaua va juca in Liga 2 fara drept de promovare in prima liga.

Sefii clubului Armatei au recunoscut totul in cadrul unei conferinte de presa in care au anuntat prelungirea contractului cu antrenorul Daniel Oprita.

Pentru a putea promova in Liga 1, clubul trebuie sa intre in administrarea unei societati private, conform Legii Sportului.

"In ceea ce priveste echipa de fotbal si a parcursului in Liga 2, stim ca asteptarile opiniei publice si a suporterilor sunt foarte mari. Din respect pentru ei si pentru traditia a ceea ce sta in spatele brandului Steaua, ne-am dori promovarea in primul esalon chiar din acest an.

Din pacate, trebuie sa fim realisti si onesti. Sa recunoastem ca nu putem fixa promovarea ca obiectiv la finalul sezonului actual din doua motive:

1. Nu cred ca vom reusi sa indeplinim conditiile impuse de Legea Sportului pana la termenul limita.

2. Nu ne putem permite sa facem pasi pripiti si sa repetam greselile din trecut. Nu vrem sa ne intoarcem cu multi, multi ani in urma. Avem nevoie de timp pentru a consolida echipa si pentru a gasi cele mai bune solutii care sa respecte cadrul normativ in vigoare.

Avem tot sprijinul din partea MApN si sunt convins ca vom gasi sprijinul investitorilor seriosi din zona de bussines", a declarat Razvan Stefan Bichir, presedintele CSA Steaua, conform telekomsport.

Clubul Steaua a cheltuit pana acum peste 1 milion de euro ca sa promoveze in Liga 2.