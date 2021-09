”Tot stadionul mi-a umplut frigiderul şi le mulţumesc”. Jucătorul Rapidului care s-a ”războit” cu fanii din Arad

Mijlocaşul Alexandru Albu a reuşit să marcheze ambele goluri pentru Rapid, iar reuşitele au fost speciale, în contextul în care acesta a petrecut ultimul sezon chiar la UTA, conform news.ro.

El a făcut după un gol un semn cu mâinile duse în dreptul urechilor şi a explicat după meciul încheiat la egalitate (2-2) că a fost un mesaj pentru suporterii celor de la UTA, care l-au apostrofat pe durata partidei.

"Îmi pare rău pentru acea ratare. Dacă făceam 3-0, meciul se termina. Am controlat meciul, pe final, ultimele 20 de minute, s-a urcat UTA peste noi, nu ştiu de ce am cedat aşa terenul, la fel ca meciul trecut. Trebuie să îmbunătăţim ultimele minute, pe final.

Tot stadionul mi-a umplut frigiderul şi le mulţumesc, pentru că era gol. Poate un pic m-am simţit dat la o parte de la UTA, dar nu mai contează, le mulţumesc pentru presiune, mi-au făcut bine. Ei au încercat, sper să încerce fiecare echipă la fiecare meci cu mine, că ne merge bine.

(n.r - despre absenţa lui Mihai Iosif) A fost un şoc pentru că am pregătit ceva, Mister e lângă noi mereu, i-am simţit lipsa, dar asta este situaţia, nu putem să spunem nimic. Până la urmă, e bine şi un punct, chiar dacă am pierdut trei puncte pe final. E ok, e echitabil, avem două meciuri acasă, trebuie să mergem la victorie la ambele meciuri.

Sperăm să jucăm cât mai repede pe stadionul nostru. Dacă nu, pe Arena Naţională. Şi acolo suntem la noi acasă. Peste tot suntem acasă, aţi văzut câte sute de oameni au venit să ne susţină", a spus Albu, conform digisport.ro.