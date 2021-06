Stadioane pline de la 1 iulie si in Romania! Care sunt conditiile impuse spectatorilor

Stadioane pline din nou in Romania FOTO afcebook

Atat in spatiile inchise cat si deschise, limita de participare a spectatorilor creste la 50% din capacitatea maxima a spatiului si poate ajunge pana la 100%, daca toti participantii fac dovada vaccinarii impotriva SARS-CoV2 cu schema completa, de la finalizarea careia au trecut 10 zile

Sportul romanesc se bucura de la 1 iulie de noi masuri de relaxare privind participarea spectatorilor la competitiile sportive, ca urmare a H.G. nr. 678/24.06.2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ads

Hotararea Guvernului Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 628/25.06.2021, Partea I, si urmeaza sa intre in vigoare la data de 1 iulie.

Astfel, potrivit noilor reguli, competitiile sportive se vor putea desfasura, in spatii inchise sau deschise, cu spectatori in tribune intr-un procent de 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.

Participarea la aceste activitati este permisa doar pentru:

* persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

* persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore

* persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care sa dovedeasca prezenta de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfasurarii evenimentului).

Organizatorul poate decide organizarea si desfasurarea competitiilor sportive cu participarea spectatorilor pana la capacitatea maxima a spatiului, daca toti participantii fac dovada vaccinarii impotriva SARS-CoV2 cu schema completa de vaccinare, de la finalizarea careia au trecut 10 zile.

Aceasta masura deschide calea organizarii mult mai facile de evenimente la capacitate maxima, fara alte avize sau aprobari, si reprezinta un castig major pentru sport, sportivi si iubitorii sportului. Regulile generale aplicabile evenimentelor sportive in aer liber si in spatii inchise se regasesc in cuprinsul Ordinului comun MTS/MS nr. 310/708/2021.

"In Guvernul Romaniei facem ceea ce ne-am angajat, pentru a reveni la normalitate. Pas cu pas, gratie acestor masuri de relaxare, ne recastigam viata de dinainte de pandemie si reincepem sa ne bucuram de sport si de evenimentele sportive. Desigur, este nevoie de multa responsabilitate si pe mai departe, de respectarea masurilor in vigoare si de continuarea campaniei de vaccinare. Aici avem nevoie de dumneavoastra. Ajutati-ne sa va ajutam! Este in interesul tuturor", a declarat Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak.

Ads

De asemenea, se modifica si conditiile de functionare pentru salile de sport si/sau fitness in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, acestea putand functiona la capacitate maxima fara obligativitatea purtarii mastii de protectie si cu asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoana.