Decizie suprinzatoare luata de italieni! Unde a fost operat Leonardo Spinazzola, fotbalistul care s-a accidentat groaznic in sfertul de finala cu Belgia

Leonardo Spinazzola. Foto: Facebook / AS Roma

Internationalul italian Leonardo Spinazzola, accidentat la meciul cu Belgia de la Euro-2020, a fost operat cu succes pentru o ruptura la tendonul lui Ahile.

El a fost operat la Turku, in Finlanda, de profesorul Lasse Lempainen, sub supravegherea medicului clubului AS Roma, Massimo Manara.

Leonardo Spinazzola has successfully undergone surgery today to repair the Achilles tendon in his left leg. Forza Leo! 💪 #ASRoma- AS Roma English (@ASRomaEN) July 5, 2021

AS Roma nu a anuntat perioada de indisponibilitate a jucatorul