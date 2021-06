Euro 2020 - De ce meciul cu Germania ii provoaca cosmaruri selectionerului Angliei

Anglia si Germania se vor intalni intr-una dintre optimile Campionatului European 2020.

Pentru selectionerul Angliei, Gareth Southgate, orice meci cu Germania este unul care ii provoaca cosmaruri.

Motivul? In 1996, la Campionatul European organizat chiar in tara sa, Southgate (57 selectii) a ratat un penalty la loviturile de departajare, in semifinala contra nemtilor.

Actualul selectioner a fost singurul englez care a ratat atunci, Germania castigand cu 6-5 si mergand in finala competitiei, pe care a si castigat-o in fata Cehiei.

Programul optimilor de finala de la Euro 2020

26 iunie, Londra: Italia - Austria

26 iunie, Amsterdam: Tara Galilor - Danemarca

27 iunie, Sevilla: Belgia - Portugalia

27 iunie, Budapesta: Olanda - Cehia

28 iunie, Bucuresti: Franta - Elvetia

28 iunie, Copenhaga: Croatia - Spania

29 iunie, Glasgow: Suedia - Ucraina

29 iunie, Londra: Anglia - Germania