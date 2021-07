Salariu urias pentru Sergio Ramos la PSG

Fundasul spaniol va purta numarul 4 la noua lui echipa, acelasi pe care l-a avut si la Real Madrid.

Prin urmare, "SR4" isi va pastra numarul sau preferat, un detaliu important pentru fundasul spaniol, care a vorbit despre asta in acelasi comunicat de presa: "Apreciez mult acest numar 4, din superstitie, m-a insotit de-a lungul vietii mele, mi-a adus noroc si multe victorii. Acum numarul 4 face parte din mine ca persoana si ca profesionist."

Real Madrid nu i-a prelungit contractul jucatorului in varsta de 35 de ani, care si-a petrecut aproape toata cariera la echipa din capitala Spaniei.

Transferat in 2005 de la FC Sevilla, Ramos a jucat 671 de meciuri pentru Real in toate competitiile si a marcat 101 de goluri. El are 180 de selectii la echipa nationala si 23 de reusite. Din cauza unei accidentari, Ramos nu a fost convocat pentru Euro-2020.

Liber de contract, Sergio Ramos a fost transferat de PSG, unde va avea un salariu de 21 de milioane de euro, pentru urmatorii doi ani.