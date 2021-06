Emblematicul capitan Sergio Ramos s-a despartit joi de Real Madrid, printr-un eveniment organizat de gruparea madrilena. Extrem de emotionat, Ramos a plans in timpul discursului de despartire.

"Este unul dintre cele mai dificile momente din viata mea. Se incheie o etapa minunata, o etapa unica in viata mea, cred ca niciodata nu voi mai trai ce am trait aici. Multumesc mult tuturor si acesta este mai degraba un pe curand, nu un adio, pentru ca mai devreme sau mai tarziu, ma voi intoarce", a spus Ramos.

Presedintele clubului, Florentino Perez, i-a spus lui Ramos ca Real Madrid va fi mereu casa sa: "Nu este o zi usoara pentru ca tu, in tot acest timp ai facut ceva special pentru mine. Am suferit impreuna, am luptat impreuna si ne-am bucurat de succesele recente ale Real Madrid. Ai fost, de-a lucgul anilor, o referinta pentru fanii nostri si esti, fara indoiala, una dintre marile legende ale Real Madrid. Iti doresc sa fii fericit alaturi de ai tai, indiferent unde vei fi, si sa stii ca aceasta va fi mereu casa sa. Multumesc pentru tot ce i-ai dat acestui club".

Sergio Ramos a jucat 16 ani la Real Madrid. El a castigat cu echipa din capitala Spaniei peste 20 de trofee, intre care si de patru ori Liga Campionilor.

Potrivit presei, Ramos ar putea reveni la clubul la care s-a format, FC Sevilla.