Selecționerul Rădoi, despre problemele din lotul României: ”Am început cu 26 de jucători şi acum sunt 17”

Selecţionerul Mirel Rădoi se confruntă cu mari probleme de lot în urma accidentărilor unor internaţionali, a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, Dorin Rotariu şi Ianis Hagi, şi a cazurilor de contact, Alexandru Cicâldău, Dragoş Nedelcu şi Răzvan Marin, ultimii separaţi de restul echipei şi plasaţi în izolare până la rezultatul testelor PCR, conform news.ro.

Cu toate aceatea, Rădoi se aşteaptă ca jucătorii rămaşi în lot să dea dovadă de unitate, de putere şi să obţină victoria în Macedonia de Nord.

”Avem 17 jucători. E clar că această stare pe care o avem în momentul de faţă, din punct de vedere emoţional ne poate clătina puţin. Cred că o să ne unească mai mult acest moment dificil. Mi-a spus doctorul că jucătorii care au fost în contact direct cu Ianis, toţi trei, după testele rapide au fost negativi, aşteptăm şi rezultatul testelor PCR. Nu am avea mari probleme decât că nu vor efectua cu noi antrenamentul. Au un antrenament pregătit la hotel. Chiar dacă am schimbat structrua antrenamentului, au dispărut două exerciţii cu obiective pentru meciul de mâine, dar am reuşit oarecum să găsim un echilibru între celelalte exerciţii.

(n.r. - dacă puteau fi evitate cazurile de infectare) Nu avem cum, cel puţin noi, pentru că asta ar însemna să trimitem cu zece zile înaintea meciului jucătorii la echipele de club să-i testeze. Noi nu putem face asta, ca echipă naţională, ca federaţie. Au 4-5 teste PCR făcute, atât Dorin Rotariu, cât şi Ianis Hagi, din păcate nu ştim de unde a apărut această problemă la ambii jucători. Am început această acţiune cu 26 de jucători şi în seara asta suntem 17 la antrenament.

Jucătorii pe care îi chemăm nu sunt doar pentru a completa lotul, ci sunt jucători pe care noi ne bazăm. Antrenamentele tactice le facem cu toţi pe aceleaşi poziţii sau îi schimbăm pe poziţii pe care credem noi că pot să activeze. Sunt sigur că cine va intra în locul lui Ianis, dacă Ianis era titular, ştie ce are de făcut. Aş vrea ca acest moment să ne facă să înţelegem că trebuie să fim mai puternici acum, pentru că mâine ne aşteaptă o partidă în care pe noi, după calcule, un egal ne ţine în viaţă, pe Macedonia de Nord, nu.

Şi în situaţia asta ei nu mai au nimic de pierdut şi sunt sigur că mâine seară ne putem aştepta la un sistem al lor 1-4-3-3, cu un presing foarte sus, ultraofensiv, dar în acelaşi moment trebuie să vedem şi starea gazonului pentru că poate în anumite momente îi va dezavantaja atât calitatea terenului, cât şi spaţiile rămase în apărare.

Noi avem în minte posibilii titulari cu două semne de întrebare. De când am venit la echipa naţională noi tot ne-am confruntat cu astfel de situaţii şi din punctul ăsta de vedere avem pregătite planurile B şi C. Să sperăm că nu va fi nevoie să aplicăm şi planul C, pentru că atunci nu vom avea multe soluţii pe banca de rezerve.

(n.r. - dacă se teme că meciul nu se va dipsuta) Nu mă gândesc la asta, nu ne-a anunţat nimeni în legătură cu aşa ceva, noi ne facem antrenamentul, ne pregătim pentru mâine seară şi aşteptăm decizia celor care au putere să dea verdicte în stuaţia asta. Dacă apar surprize pe durata zilei de mâine, vom vedea”, a afirmat Rădoi.

Despre adversarul de miercuri, Rădoi a spus: "Cred că partida de mâine seară va fi mult mai grea decât cea din tur. Au schimbat antrenorul, au schimbat sistemul de joc, sunt mult mai agresivi în momentul în care nu au mingea şi sunt foarte rapizi pe tranziţia pozitivă, ceea ce nu se întâmpla cu vechiul antrenor.

În plus de asta, calitatea individuală a jucătorilor face din Macedonia de Nord o echipă foarte, foarte bună în momentul posesiei. Au jucători reprezentativi ca Elmas, Bardhi, dar ce-mi place cu venirea noului antrenor e că fiecare jucător se pune în slujba echipei şi din punctul ăsta de vedere este o echipă mult mai periculoasă decât cea pe care am întâlnit-o la Bucureşti. Ei au schimbat patru sisteme în ultimele şase partide, cu doi antrenori, cu Armenia, acasă, au jucat 4-2-2 şi în ultima partidă au jucat 4-2-3-1, în Islanda."

România întâlneşte, miercuri, de la ora 21.45, în deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, în etapa a VI-a a Grupei J a Cupei Mondiale din 2022.