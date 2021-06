Fotbalistul roman Denis Dragus (21 de ani), component al echipelor nationale ale Romaniei, e in centrul unui scandal urias iscat pe retelele de socializare.

Totul a pornit de la faptul ca Denis si-a ignorat in totalitate rudele, inclusiv parintii, la botezul micutei Gloria, primul copil pe care il are cu iubita Vanessa.

Ca urmare, pe Facebook, a aparut o reactie extrem de dura din partea Biancai, o verisoara a lui Denis Dragus, care i-a acuzat pe cei doi parinti.

"Imi pare rau ca scriu aceasta postare despre verisorul meu, Denis Dragus, pe care-l iubeam cu totii si ne bucuram de reusitele lui de fiecare data, care doar noi, cei din neam stim cate eforturi a depus unchiul meu, Mihai Dragus, ca sa ajunga unde este el acum!

As vrea sa ajunga acest mesaj si la iubita lui, Vanessa. Oare tu, ca iubita, fiind alaturi mereu de el, nu ai simtit ca ii lipseste ceva pentru a fi pe deplin fericit si implinit in seara botezului? Lipsa parintilor lui la cel mai important eveniment din viata voastra de pana acum... foarte trist!

Nu ma asteptam sa ne invitati pe noi, verisorii, bunicii... Dar parintii?... Oare ai fi ajuns persoana publica fara ajutorul parintilor, fara suportul si munca lor? Sau te-a crescut Vanessa de mic copil si noi am trait alta realitate? Sunt copii crescuti fara parinti, care si-ar fi dorit iubirea, linistea zilei de maine, suportul... de care ai avut parte si nu ai stiut sa apreciezi...

Vanessa... din cate citeam pe contul tau de Facebook pozezi intr-o fata cu suflet imens, care ajuti copiii, donezi, compui scrisori cu 10.000 de metafore etc... Tu stii mai bine... Oare avand sufletul atat de bun si facand atatea minuni, nu puteai sa mai adaugi o minune pe lista ta?

Sa-ti fie rusine si tie, si iubitei tale ca nu stiti sa va apreciati parintii! Buni, rai, sunt ai vostri! Denis, te cunosc, in adancul sufletului tau ti-ai fi dorit mai mult aseara... Il cinstiti pe Dumnezeu prin postari, dar oare in Biblie scrie sa-ti urasti parintii? Va veni o zi in care vei suna degeaba, va fi prea tarziu si vei realiza ce greseala imensa ai facut...

Vreau sa ajunga acest mesaj la voi si sa va bagati mintile in cap, o viata aveti si doi parinti. Inca o data rusine, pe mine nu ma intereseaza viata voastra, ma deranjeaza oamenii fara caracter si de fiecare data cand o sa am ocazia am sa bat obrazul acestor specimene de oameni! P.S: Sunteti si voi parinti!", a scris Bianca.

Denis Dragus a jucat in seoznul trecut in Italia, la Crotone, imprumutat de la Standard Liege. Fotbalistul are si doua selectii la nationala mare a Romaniei.