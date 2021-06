Unde va juca Dorin Rotariu din sezonul viitor

Dorin Rotariu (25 de ani) si-a gasit echipa dupa ce s-a despartit de kazahii de la Astana.

Internationalul roman a semnat cu Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei, un contract valabil pe patru ani.

La Ludogoret, Rotariu va fi coleg cu Claudiu Keseru. Ceilalti doi romani care se aflau la clubul bulgar nu vor mai juca acolo din sezonul viitor. Cosmin Moti s-a lasat si va fi director ethnic, in vreme ce Dragos Grigore si-a reziliat intelegerea cu gruparea din Razgrad.

La Astana, Dorin Rotariu a jucat doar trei meciuri in sezonul recent incheiat, timp in care a marcat o data, in 115 minute jucate. Roti a mai jucat la Dinamo, Club Brugge, Mouscron si AZ Alkmaar pana cand FC Astana l-a cumparat cu 1,5 milioane de euro.

Rotariu are 10 meciuri si un gol la nationala Romaniei.