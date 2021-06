Dupa ce Cristiano Ronaldo a mutat sticlele de Coca-Cola din fata lui si a indemnat oamenii sa bea apa, gestul sau a starnit tot felul de reacii.

Antrenorul rus s-a apucat sa bea o sticla de Cola, iar un jucator ucrainean a adus sticlele mai aproape de el. "Cola, Heineken, va rog sa ma sunati!", a glumit el.

Yarmolenko a facut acest gest la finalul partidei de pe Arena Nationala dintre Ucraina si Macedonia de Nord, castigata de ai lui cu 2-1, el fiind unul dintre marcatori.

Atacantul englez Harry Kane n-a vrut sa se bage in aceasta discutie. "Sponsorii au platit bani ca sa fie aici. Sincer, prefer sa ma concentrez pe meciul cu Scotia".

He's down for some new sponsorship deals

'I'mma put Coca Cola and Heineken together on the table - do get in touch with me, fellas'

😂😂😂😂 pic.twitter.com/0sVJJQn6R9- Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021