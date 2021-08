Rușine istorică pentru fotbalul românesc. Clasamentul în care suntem la egalitate cu Andorra și depășiți de Malta!

Rezultatele dezastruoase înregistrate de echipele românești de club în actuala ediție a cupelor europene sunt reflectate și în clasamentul coeficienților UEFA pentru sezonul în curs.

Cu patru formații la start, România se mai bazează în competițiile continentale doar pe CFR Cluj, calificată în play-off-ul Europa League și având asigurată prezența în grupele Conference League. În schimb, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi au părăsit Conference League încă din primul tur preliminar la care au luat parte.

Ca urmare, în ierarhia coefienților UEFA, CFR Cluj are 3,5 puncte, FCSB și Sepsi câte unul singur, iar Craiova doar 0,5. Per total, România are un coeficient de 1.500, aflându-se provizoriu pe locul 33 în Europa. La egalitate cu țara noastră se află ”amatorii” din Andorra, dar și Țara Galilor sau Islanda. Asta în timp ce mai sus decât noi regăsim țări precum Malta, Albania, Lituania și Estonia.

E adevărat, sub România se mai află națiuni cu tradiție în forbal, precum Rusia, Belgia, Grecia sau Scoția, însă echipele de club din aceste țări n-au fost încă eliminate sau abia urmează să intre în focul meciurilor europene.

Clasamentul coeficienților UEFA pe ultimii cinci ani e folosit anual pentru distribuirea locurilor în competițiile continentale.