La 18 iunie 1994 s-a consemnat unul dintre cele mai mari succese din istoria echipei nationale a Romaniei.

La meciul de debut de la World Cup 1994, desfasurat in SUA, tricolorii au invins cu 3-1 Columbia, formatie pe care marele Pele o vedea chiar campioana mondiala.

A fost meciul in care Hagi a inscris un gol de kinograma, iar raducioiu a punctat de doua ori, Romania rasturnand calculele hartiei, intr-un meci care, in Romania, a inceput la ora 2.30.

Dupa partida contra Columbiei, mii de oameni au iesit in strada, la Bucuresti scandand "Romania! Romania" si "Iliescu minte/Hagi presedinte".

Romania - Columbia 3-1

Au marcat: Raducioiu (15 si 89), Hagi (34) / Valencia (43)

Romania: Stelea - D. Petrescu, Mihali, Belodedici, Prodan, D. Munteanu - Hagi, Lupescu, Gh. Popescu - Raducioiu (90 Papura), Ilie Dumitrescu (68 Selymes) Antrenor: Anghel Iordanescu

Columbia: Cordoba - Perez, Escobar, Herrera, Perea - Alvarez, Valderramma, Gomez - Asprilla, Valencia, Rincon Antrenor: Francesco Maturana