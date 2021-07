Impresara Anamaria Prodan (48 de ani) a avut o noua interventie legata de presupusul divort de antrenorul Laurentiu Reghecampf (45 de ani).

La GSP LIVE, Anamaria a tinut sa clarifice in primul rand zvonurile care spun ca Laurentiu are de mult timp o relatie extraconjugala. In acest sens a aparut inclusiv un nume, cel al Florentinei Raiciu.

"Lumea imi spunea "Ai vazut ce a zis Gigi? Ca barbatul tau are de 8 ani amante prostituate". Dar unde se vad ei? Ca suntem tot timpul impreuna! Se vad pe telefon? Fac sex virtual? Ce fac?", a afirmat sotia lui Reghecampf.

"Da, e adevarat, divortam, este singurul comentariu pe care il am de facut. Va rog sa intelegeti ca este vorba de viata noastra privata, de copiii nostri si va rog sa ne respectati decizia. Va multumesc", a spus Laurentiu Reghecampf in urma cu doua saptamani.