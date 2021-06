Imagini fabuloase cu noul autocar al Rapidului! Ce scrie pe masina giulestenilor FOTO

Rapid va avea autocar nou in Liga 1, acolo unde vor evolua din sezonul care incepe I luna iulie.

Giulestenii si-au prezentat autocarul pe pagina de Facebook, imaginile cu noul lor mijloc de transport fiind fabuloase.

"Locomotiva visinie va duce Rapidul in toata tara", a fost anuntul rapidistilor.

Vehiculul evopsit in culorile clubului, are stema Rapidului pe el, si mesajul "Suntem peste tot acasa!"