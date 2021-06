Duel Sumudica - Mutu in prima etapa din Liga 1. Deplasare dificila pentru FCSB, la o echipa de play-off

Campioana en titre, CFR Cluj, va intalni nou-promovata FC U Craiova 1948, in prima etapa a sezonului 2021-2022 al Ligii I de fotbal, potrivit tintarului tras la sorti marti de Liga Profesionista de Fotbal, conform agerpres.ro.

Asadar vom avea un duel intre Marius Sumudica (CFR) si Adi Mutu (Craiova), doi dintre antrenorii care au revenit in aceasta vara in campionatul intern.

Ads

Vicecampioana FCSB va debuta in deplasare cu FC Botosani (echipa care a jucat in play-off in sezonul trecut), in timp ce Universitatea Craiova, a treia clasata si detinatoarea Cupei Romaniei, va juca acasa in prima etapa cu FC Arges.

Farul, echipa formata din fuziunea Farul - FC Viitorul, va evolua in prima etapa in deplasare, cu UTA Arad.

Programul meciurilor din prima etapa a sezonului, programata in weekend-ul 16-18 iulie:

Dinamo Bucuresti - FC Voluntari

CFR Cluj - FC U Craiova 1948

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Academica Clinceni

Rapid Bucuresti - Chindia Targoviste

Gaz Metan Medias - CS Mioveni

UTA Arad - Farul Constanta

Universitatea Craiova - FC Arges

FC Botosani - FCSB