Vestea divortului dintre Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan a cazut ca un traznet.

Desi antrenorul sustine ca e adevarat si va urma separarea, sotia sa sustine contrariul si afirma ca il iubeste mai mult ca niciodata pe fostul antrenor de la FCSB.

"Ti se pare ca am un barbat de lasat? Eu am cel mai smecher barbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut sa-i organizez o petrecere surpriza, cu ocazia nuntii de cristal, dar cineva, care nu era pe lista, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca sa vezi cum sunt oamenii. Noi suntem un cuplu unic in lume. Manager si antrenor, amandoi la nivel intenational, mai ales intr-o tara in care familiile noastre sunt puternice", a spus Anamaria Prodan, conform digisport.ro.

Laur poate sa zica ce vrea

Chestionata, de ce totusi au aparut aceste informatii, legate de divort, Prodan a replicat: "Noi am creat un brand si e normal ca am deranjat zi si noapte in ultimii 15 ani. Poate ca a zis el asa, ca sa scape de persoana cu care vorbea 'da, ma, da, divortez! Dar, eu nu vorbesc cu Laurentiu asa ceva. Laur poate sa faca ce vrea, sa vorbeasca orice".

"Nu m-a deranjat ce a spus el. La noi, in familie, toata lumea se iubeste ca pe Dumnezeu. Sotul meu e nr 1, familia mea e nr. 1. Nu ma intereseaza ce se scrie. Eu nu exclud niciodata nimic, dar in momentul asta, familia Prodan Reghecampf e prea puternica ca sa faca jocurile altora", a mai spus Anamaria.

"Si daca familia asta divorteaza, tot impreuna o sa fim si tot puternici o sa fim. Eu, Anamaria Prodan nu divortez, e ok? In rest, voi il stiti pe Laur ca vorbeste vreodata? Intrebati-l pe el. Acum e plecat din tara, dar cand se va intoarce il puteti intreba", a mai spus Anamaria Prodan, la emisiunea XNS, de la Antena 1.

Ads

Nu m-as mai recasatori

In aceeasi nota s-au situat si declaratiile ei de la Prosport Live.

"Eu am un barbat unic, eu sunt o femeie unica, familia mea e unica. Despre asta este vorba si atat. Nu ma intereseaza ce se vorbeste. Cainii latra, ursul merge. Suna-l pe Reghe si vezi ce declara. Daca eu nu stiu... Cine ar trebui sa stie prima de divort? Nu au existat probleme intre noi. Problema sunt eu pentru ca sunt apriga, sunt rea. Laur imi da foarte mult echilibru, eu am niste nebunii, asa m-am nascut. Cine ma iubeste, ma iubeste cu nebuniile astea.

Zvonurile astea au parut de cand Reghe era la Steaua si castiga toate trofeele. Nu ma afecteaza. Eu m-am nascut Anamaria Prodan si nu am aparut de pe urma unei casatorii. Eu stiu ce inseamna presa, televiziunea si nu ma intereseaza. As fi suparata daca nu s-ar vorbi de mine. Bebe a raspuns la unul dintre telefoanele mele si s-a enervat. A spus ca e la masa cu mama si cu tata. Reghe a plecat din tara. Vino acasa si o sa vezi", a spus Anamaria Prodan pentru ProSport LIVE.

Ads

"Nu am facut partajul nici prima data cand am divortat. Nu ma intereseaza. Credeti ca Reghecampf ne-ar lasa vreodata pe strazi? Reghecampf este fara pereche. Bine ca au de cine sa vorbeasca si ce subiecte sa aiba.

Eu nu am nevoie de niciun barbat sa imi faca avere. Eu mi-am facut singura. Mi-am invatat fetele sa nu depinda niciodata de un barbat. Niciuna nu ar trage cu dintii de vreun barbat.

Nu m-as mai recasatori pentru ca el e iubirea vietii mele. La varsta mea trebuie sa imi cresc copiii si nepotii. Arat eu de 20 de ani, dar peste un an jumatate fac 50 de ani", a mai spus Anamaria Prodan pentru ProSport LIVE.