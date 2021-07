EURO 2020: Alvaro Morata si familia sa au fost amenintati dupa eliminarea Spaniei in semifinale

Atacantul Alvaro Morata si familia lui au fost din nou tinta jignirilor pe retelele de socializare, dupa ce jucatorul formatiei Juventus Torino a marcat golul egalizator pentru Spania in meciul cu Italia, din semifinalele Euro-2020, apoi a ratat o lovitura de departajare, in urma careia squadra azzurra s-a calificat in finala competitiei, informeaza marca.com.



In centrul criticilor s-a aflat sotia lui Morata, Alice Campello, care este italiana prin nastere si a fost insultata pe retelele de socializare de compatriotii ei. Campello a prezentat mesajele jignitoare, care i-au atacat chiar si pe copiii cuplului.

"Copiii tai vor avea un atac de cord" sau "Sa nu indraznesti sa postezi imagini cu golul lui Morata, altfel voi veni la tine acasa si te voi arde in direct pe Instagram", sunt cateva dintre amenintarile primite de ea.

Sotia lui Morata a deplans mesajele primite si a avertizat asupra consecintelor acestora daca ar fi o persoana "mai fragila".

"Sincer, nu sufar dupa niciunul dintre aceste mesaje. Nici macar nu cred ca este o chestiune de italieni, cred ca este una de ignoranta. Dar cred ca daca i s-ar fi intamplat unei fete mai fragile, ar fi fost o problema. Sa ne amintim ca este un sport de a uni si nu de a da nastere frustrarilor.

Sper cu adevarat ca, in viitor, pot fi intreprinse actiuni serioase in legatura cu aceste feluri de oameni, deoarece acest lucru este rusinos si inacceptabil", a scris Campello intr-un comunicat pe Instagram.

Alvaro Morata a primit amenintari din partea fanilor si dupa faza grupelor. El a fost extrem de criticat dupa ocaziile ratate la meciurile disputate de Spania in primele partide ale Euro-2020.

"Dupa meciul cu Polonia nu am dormit noua ore. Am primit amenintari, familia mea a fost insultata, au fost oameni care mi-au transmis ca spera sa-mi moara copiii...dar acum sunt bine, poate ca in urma cu mai multi ani as fi fost distrus", a declarat Morata la Cadena Cope, la 24 iunie.

Morata spune ca intelege criticile, dar nu este de acord cu amenintarile: "Poate ca nu mi-am facut treaba cum trebuie. Inteleg sa fiu criticat pentru ca nu am marcat, dar mi-ar placea ca oamenii sa se puna in locul meu si sa-si imagineze cum e sa primesti amenintari, sa auzi cum oamenii spera sa-ti vada copiii morti...Ma deranjeaza ce transmit sotiei mele, copiilor mei, toate tampeniile".

Selectionerul Luis Enrique considera ca autorii acestor amenintari nu trebuie sa ramana nepedepsiti si a cerut interventia politiei.