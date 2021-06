Loris Karius are o viata personala agitata

Portarul Loris Karius (27 de ani), cel care a comis doua erori de neacceptat in finala Ligii Campionilor din 2018, e acum in centrul unui episod stupid legat de viata privata, mai exact de relatia esuata cu actrita Sophia Tomalla.

Fanii lui Liverpool si nu numai isi aduc aminte cu siguranta de gafele impardonabile comise de Karius in ultimul act al Ligii Campionilor din 2018, meci pierdut de "cormorani" la Kiev, 1-3 cu Real Madrid.

Portarul aflat inca in proprietatea lui Liverpool (sezonul trecut a fost imprumutat la Union Berlin) si-a mai dat un "autogol" de proportii, de aceasta data pe plan sentimental. Astfel, el a fost nevoit sa puna punct legaturii amoroase cu frumoasa Sophia Tomalla dupa ce aceasta din urma a intrat in posesia unei fotografii in care Karius se saruta cu o alta femeie.

"Au aparut fotografii din vacanta mea, in care care sunt cu o alta femeie. Din pacate, este adevarat ca eu si Sophia ne-am indepartat unul de altul", a admis Loris Karius pe retelele de socializare.

"Suntem separati. De-acum poate sa fac ce vrea", a fost singura reactie a Sophiei.