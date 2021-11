Victor Pițurcă, decizie importantă în privința carierei lui

Victor Pițurcă a fost unul dintre cei mai longevivi antrenori din istoria echipei naționale.

Fostul internațional, acum în vârstă de 65 de ani, nu vrea să mai antreneze în România, indiferent de ofertă. "Exclus în România! Nu am de ce să antrenez în România. Pentru ce să antrenez în România? Când am mers la Craiova, am venit cu mare tam-tam şi am spus că vreau să câştigăm campionatul, să jucăm în cupele europene, dar mi-am dat seama că în Europa nu aveam nicio şansă. Poate câştigam campionatul şi ce?!

Ads

Trebuie să ai motivaţie! Am fost pentru România timp de 12 ani la echipele naţionale şi am reuşit trei calificări cu naţionala mare şi una la tineret. La ultima calificare a României la Euro, în 2016, echipa e formată de mine, am participat la această calificare!

Echipa naţională are antrenor. Vedem dacă mai are sau nu. Nu ştiu, vom vedea... Nu ştiu dacă o să fiu candidat, dar în momentul ăsta spun că nu o să revin! Trebuie mers pe antrenori tineri, cum s-a mers până acum. Poate o să găsim unul care să obţină performanţe", a spus Piţurcă, conform gsp.ro.

Ultima echipă antrenată de Victor Pițurcă este Universitatea Craiova, în sezonul 2019-2020.