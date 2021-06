Pierderi financiare uriase pentru cluburile din Anglia din cauza pandemiei de COVID - 19

Cluburile de fotbal din Premier League au raportat o pierdere cumulata inainte de impozitare de un miliard de lire sterline (circa 1,16 miliarde euro) pentru sezonul 2019-2020, bulversat de pandemia de coronavirus, potrivit cifrelor comunicate de cabinetul financiar Deloitte, informeaza AFP.

"Scaderea veniturilor pentru sezonul 2019-2020 este, fara surpriza, datorata perturbarilor economice si sociale globale, provocate de pandemia de Covid-19", a declarat Dan Jones, responsabilul Sports Business Grup din cadrul Deloitte.

Euro 2020: a intrat in scena cea mai "scumpa" nationala de la turneul final. Cum s-a terminat meciul Anglia - Croatia

Lipsite de suporterii lor si, prin urmare, de principalele lor venituri comerciale (vanzare de bilete, vanzare de tricouri etc) si obligate sa reduca sumele din drepturile de televizare, cluburile de elita din fotbalul englez au suferit o pierdere cumulata de aproape un miliard de lire sterline.

Aceasta este cea mai mare pierdere din istorie pentru cele 20 de grupari din Premier League, ale caror venituri globale brute au scazut cu aproximativ 13%, potrivit Deloitte.

"Absenta suporterilor, amanarea meciurilor si reducerile acordate radiodifuzorilor au avut un impact semnificativ asupra veniturilor pe care cluburile le-au putut genera", conform lui Dan Jones.

Acesta considera ca "impactul financiar total al pandemiei asupra Premier League va depinde de momentul in care suporterii se vor intoarce pe stadioane si de capacitatea cluburilor de a-si mentine si dezvolta relatiile comerciale, in special intr-un moment in care multe sezoane sufera".

Pentru Dan Jones, acest "sezon Covid" va continua sa aiba "un impact puternic asupra rezultatelor financiare ale sezonului 2020-2021", atunci cand acesta vor fi disponibile.

Ads

Chiar si dupa aceste pierderi record, cele 20 de cluburi din Premier League, cel mai mediatizat campionat de fotbal din Europa, au realizat totusi un beneficiu cumulat de 4,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 5,2 miliarde de euro) in sezonul 2019-2020.