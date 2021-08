Petrolul Ploiești și-a adus director școlit la FC Barcelona

Petrolul Ploiești, echipă candidată la promovarea în Liga I, are un director de marketing, în persoana lui Mihai Constantinescu.

Acesta este absolvent al unui masterat în managementul fotbalului la Institutul Johan Cruyff din Barcelona.

Mihai Constantinescu a explicat motivele pentru care a ales Petrolul. „Sunt ploieștean, poate necunoscut în managementul fotbalului. M-am alăturat acestui fenomen numit Petrolul, am venit cu sufletul și sper să reușim să ducem fotbalul ploieștean acolo unde îi este locul. Am terminat, în 2020, un master în fotbal business, la Institutul Johan Cruyff din Barcelona, în parteneriat cu clubul FC Barcelona, și am avut, de asemenea, schimburi de experiență la Deportivo Alaves, Athletic Bilbao și Real Sociedad, acolo am văzut cum se dezvoltă aceste cluburi. Ultima colaborare am avut-o cu FC Buzău, ne-am strâns, însă, mâinile după ce am pus lucrurile pe picioare acolo, iar acum am preferat să aleg orașul meu natal și echipa de suflet”, a spus Constantinescu.

„Am fost în tratative cu dânsul de mai bine de o lună de zile. Discuțiile nu s-au legat, neapărat, de termenii contractuali, cât mai mult de planificarea a ceea ce urmează să facem. Îi urez bun venit și sunt convins că vom face treabă bună împreună”, a precizat și președintele Costel Lazăr.