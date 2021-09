”A fost penibil!” Antrenorul Rapidului și-a pus la zid jucătorii după eșecul cu Voluntari. Ce măsuri va lua tehnicianul

Tehnicianul Mihai Iosif a declarat, vineri seară, că meciul Rapidului cu FC Voluntari, scor 0-1, din Liga 1, a fost unul penibil, conform news.ro.

"Am făcut cel mai slab meci din campionat. În rest, aceleaşi lucruri, tertipuri...Cine are ce are cu noi, nu ştiu. Repet, nu caut alibiuri, dar jocul a fost penibil. Le-am spus şi jucătorilor că, dacă ne uităm la orice repriză de până la meciul cu Craiova, chiar şi a doua şi la orice repriză din meciul cu Gaz Metan sau cu Voluntari, adică faptul că am ajuns de două ori în careu, veţi vedea diferenţa. E o diferenţă mare de agresivitate, de mentalitate, de dorinţă şi de a pune în practică ceea ce lucrăm la antrenament", a explicat Mihai Iosif, la televiziunile care transmit Liga 1.

Antrenorul Rapidului a încercat să explice care este cauza prestaţiei jucătorilor săi, însă nu promite măsuri dure, pentru că nu crede în ele.

"Era un moment care nu o să mai fie în istoria Rapidului niciodată, asta vă garantez şi clar, datorită a ceea ce am fost atunci, Rapidul e acum, aici, pe Arena Naţională. Dar nici nu vreau să trăim din amintiri.

Trebuie să ridicăm capul din pământ şi să fim mai atenţi. Nu îmi plac clişeele, gen muncim mai mult. Nu. Muncim, dar să avem acea agresivitate pozitivă. Nu mă refer la pumni, bătaie, sau lucruri care nu au legătură cu fotbalul.

Mă refer la dueluri unu-la-unu, la a fi primul la minge, la a băga capul în contră. Acolo se face diferenţa în fotbal. Milităria şi astea cu şoc la echipă sunt clişee în care nu cred.

Le-am spus şi lor să ne uităm în oglindă, inclusiv eu şi să vedem ce nu am făcut bine şi ce am făcut mai puţin bine. Atâta timp cât am avut şi rezultate bune, înseamnă că avem potenţial. Probabil am intrat puţin pe vârfuri, ne-am pierdut un pic busola", a punctat Iosif, conform digisport.ro.